قادمة من لبنان.. سوريا تُفشل تهريب شحنة مخدرات خطيرة بكمين محكم (صور)

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أعلنت أن فرع مكافحة المخدرات، بالتعاون مع في منطقة النبك ، ضبط نحو 3 ملايين حبة كبتاغون و50 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر.وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر " "، أن الكمية المضبوطة كانت قادمة من إلى ، مشيرة إلى أن العملية جاءت بعد متابعة دقيقة ومستمرة.، خالد عيد، إن القوة الأمنية نصبت كمينًا محكمًا على أحد الطرق التي تستخدمها الشبكة في التهريب، ما أدى إلى وقوع اشتباك مع عناصر الخلية، تمكنوا خلاله من الفرار وترك السيارة التي كانوا يستقلونها، حيث تم العثور بداخلها على الكميات المضبوطة من الكبتاغون والحشيش.