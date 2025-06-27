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لبنان

قادمة من لبنان.. سوريا تُفشل تهريب شحنة مخدرات خطيرة بكمين محكم (صور)

Lebanon 24
27-06-2025 | 14:01
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أعلنت وزارة الداخلية السورية أن فرع مكافحة المخدرات، بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في منطقة النبك بريف دمشق، ضبط نحو 3 ملايين حبة كبتاغون و50 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر.
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وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر "تلغرام"، أن الكمية المضبوطة كانت قادمة من لبنان إلى سوريا، مشيرة إلى أن العملية جاءت بعد متابعة دقيقة ومستمرة.

وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات، خالد عيد، إن القوة الأمنية نصبت كمينًا محكمًا على أحد الطرق التي تستخدمها الشبكة في التهريب، ما أدى إلى وقوع اشتباك مع عناصر الخلية، تمكنوا خلاله من الفرار وترك السيارة التي كانوا يستقلونها، حيث تم العثور بداخلها على الكميات المضبوطة من الكبتاغون والحشيش.
 


وأضاف عيد أنه تم تنظيم الضبط اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، فيما يستمر العمل على ملاحقة الفارين.

وشدد عيد على أن سوريا لن تكون ممرًا أو ملاذًا لعمليات تهريب وترويج المخدرات، مؤكدًا استمرار الجهود الأمنية لاجتثاث هذه الآفة التي ألحقت أضرارًا كبيرة بالمجتمع خلال السنوات الماضية. (روسيا اليوم)
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