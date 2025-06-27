مقدمات نشرات الاخبار المسائية

Advertisement

مع حلول ذكرى عاشوراء بما تمثله من قيم في التضحية والصبر والإيمان بقي الجنوب نموذجا لهذه العناوين والمفاهيم التي جسدها اليوم في تحمله وحده عواقب المزيد من الغارات العنيفة التي شنت اليوم على التلال المشرفة على مدينة النبطية والمحمودية والخردلي.ولأن اسرائيل متعطشة لمزيد من الدم والقتل ارتقت اليوم شهيدة وجرح عدد من المواطنين في استهداف شقة في حي سكني بالنبطية الفوقا في عدوان جديد اعتبر رئيس الجمهورية جوزاف عون انه يشكل ضربا بعرض الحائط لكل القرارات والدعوات الإقليمية والدولية إلى وقف العنف والتصعيد في المنطقة ما يستوجب تحركا فاعلا من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الاعتداءات التي لا تخدم الجهود المبذولة لتثبيت الاستقرار في ودول المنطقة.من لبنان إلى غزة المشهد واحد والعدو واحد ومزيد من الشهداء في مجازر ترتكب بحق منتظري المساعدات الاميركية والتي تعتبر نموذجا عن ارتقاء العدو في وحشيته التي عبرت عنها شهادات صادمة لجنود الاحتلال نشرتها صحيفة هآرتس.وفي شهاداتهم أكدوا أنهم تعمدوا اطلاق النار على مدنيين في قطاع غزة قرب مراكز توزيع المساعدات امتثالا لأوامر ضباط صهاينة رغم عدم تشكيلهم أي خطر.في مقابل هذا المشهد جدل يتواصل في بشأن نتائج الهجوم الأميركي على المنشآت الايرانية في الوقت الذي تزايدت فيه التساؤلات في شأن فاعلية الهجوم ومدى الانخراط العسكري الأميركي في .هذا في وقت أفادت فيه صحيفة تلغراف البريطانية بأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال سليما ولم يتأثر بالضربات الأميركية وهو ما بينته تقييمات استخبارية.على ان محطة CNN الأمريكية كشفت ان إدارة الرئيس دونالد ترامب عرضت على طهران استثمارات أجنبية تتراوح بين 20 و30 مليار دولار في برنامجها النووي المدني الجديد وتخفيف العقوبات وغيرها من المقترحات مقابل مطلب واحد هو: وقف تخصيب اليورانيوم تماما من قبل إيران.في جديد الداخل اللبناني سياسيا ومعيشيا قرر رفع الحد الادنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى ثمانية وعشرين مليون ليرة ويعمل بهذا القرار بدءا من الشهر المقبل.هدأت الأوضاع في ايران فتعقدت من جديد في لبنان. اذ للمرة الاولى منذ انتهاء الحرب على لبنان في الخريف الفائت تعرض الجنوب اللبناني لهذا العدد الكبير من الغارات. اكثر من عشرين غارة اسرائيلية استخدمت فيها صواريخ ارتجاجية أدت الى سلسلة من الانفجارات استمرت حوالى نصف ساعة.طبعا المسؤولون اللبنانيون دانوا ما حصل، معتبرين انه يشكل خرقا للسيادة الوطنية. وهو في المبدأ والقانون امر صحيح، ويعبر تماما عن الحقيقة.لكن المشكلة ان المسؤولين في لبنان يتجاهلون ما طلب منهم ومن لبنان في اتفاق وقف اطلاق النار في الخريف الفائت.فالاتفاق المذكور ينص على ان يكون هناك سلاح واحد فوق الارض هو سلاح الشرعية اللبنانية. كذلك ينص الاتفاق صراحة على تفكيك كل المنشآت المخصصة لانتاج الاسلحة والمعدات في لبنان، وعلى تفكيك كل البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة جميع الاسلحة غير الشرعية، وحتى منع وجود الجماعات المسلحة غير المصرح بها.فهل نفذت الدولة اللبنانية هذه البنود تنفيذا تاما في جنوب لبنان، حتى لا نقول في لبنان كله؟ الفيديوات التي انتشرت اثناء الغارات وبعدها تثبت ان اسرائيل استهدفت مخازن ذخيرة وقذائف صاروخية، ما يعني ان مسؤولية ما حصل اليوم تقع في الدرجة الاولى على . فهو لا يزال يتذاكى ويراوغ ويماطل ويسوف مؤجلا تسليم كل سلاحه للسلطة اللبنانية الشرعية.لكن الامر للاسف لا يتوقف هنا، اذ ثمة مسؤولية على السلطات الشرعية في استكمال تنظيف جنوب الليطاني من اسلحة حزب الله وذخائره وقذائفه، التي باتت تشكل تهديدا لسلامة ابناء الجنوب وسكانه اكثر بكثير مما تشكل تهديدا لاسرائيل!فالى متى ستظل الدولة مستقيلة من دورها متجاهلة اتفاق وقف اطلاق النار والقرارات الدولية؟البداية من فيديو صور اثناء القصف الاسرائيلي ويثبت كيف ان حزب الله لا يزال يخاطر بحياة الجنوبيين من خلال ابقائه على اسلحة وذخائر بعكس ما نص اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم الاعلان عنه في السابع والعشرين من تشرين الثاني الفائت.تسعير للعدوان على مرأى ومسمع العالم المستسلم للعنجهية الاسرائيلية والرعاية الاميركية لها.شهيدة وواحد وعشرون جريحا لبنانيا بغارات صهيونية أشعلت منطقة النبطية، مستهدفة تلالها المشرفة في علي الطاهر ومدمرة ما تبقى من سيادة للدولة اللبنانية التي اهتزت اليوم على وقع ارتجاجات الصواريخ الاسرائيلية فدانت العدوان الذي يضرب عرض الحائط بالقرارات والدعوات الإقليمية والدولية إلى وقف العنف والتصعيد في المنطقة، مع دعوة المجتمع الدولي الى تحرك فاعل لوضع حد لهذه الاعتداءات التي لم تقتصر على النبطية بل اتبعها العدو بالاعلان عن تفخيخ بيوت ثلاثة في الخيام يعتزم تفجيرها.هو تفخيخ لكل المنطقة يعمد العدو إلى توزيع انفجاراته في أرجائها برعاية اميركية تامة، ويهول بالمزيد رغم الصفعة التي تلقاها من الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد تطاوله على سيادتها.ومن لبنان كلام للامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم باننا مع سيادة ايران وخياراتها الاستقلالية وتحت لواء القيادة الحكيمة للامام السيد علي الخامنئي، فالعدو واحد وخيارنا ان نعمل لتحرير الارض والاستقلال وبناء البلد، ولا يمكن ان نخضع للاملاءات او ان نستسلم للاحتلال، بحسب الشيخ قاسم، وسنقاوم من اجل ذلك بالغا ما بلغت التضحيات.أما ما قدمته ايران من تضحيات عبر علمائها النوويين وقادتها العسكريين فهي دماء مقدسة يجمع الشعب الايراني على انها لن تذهب سدى، بل انها سقت جذور الوحدة بين الشعب الملتف حول قيادته وحكومته وقواته المسلحة.ومن تلك الدماء الشهيد اللواء محمد سعيد إيزادي (الحاج رمضان) مسؤول ملف فلسطين بالحرس الثوري، الذي نعاه حزب الله قائدا كبيرا، متقدما بالتعازي من الامام السيد علي الخامنئي والحكومة والشعب الايرانيين والحرس الثوري، معتبرا ان دمه وسام فخر لطريق ‏القدس وفلسطين، وبشارة نصر بإذن الله.لبنان ما بعد وقف إطلاق النار بين ايران واسرائيل، تصعيد اسرائيلي غير مسبوق، تجاوز اليوم نهر الليطاني الى شماله، وسط صمت دولي معتاد، وعجز داخلي الا عن مواقف أقل من عادية، فيما السيادة مستباحة.هذا هو الواقع السيء الذي وصلنا إليه نتيجة قرار استراتيجي خاطئ اتخذ قبل عامين، فأعاد استدراج البلاد الى نفق ظن اللبنانيون أنهم خرجوا منه قبل ربع قرن.وأما السلطة السياسية الجديدة، فماضية بثقة على درب تبديد الثقة التي منحها اياها الناس مع انطلاقاه مطلع العام، قبل أن يتبين أن كلام الحكومة كثير، لكن فعلها قليل، ووعودها الخيالية، التي لا يتجاوز تطبيقها الحبر على الورق.ولكن في مقابل الجمود المحلي، حركة ناشطة على المستوى الاقليمي، وبخاصة في كواليس التفاوض بين واشنطن وطهران، حيث تحدثت معلومات اعلامية غربية عن عرض تلقته ايران باستثمار اميركي في منشآتها النووية السلمية، في مقابل التخلي عن فكرة التخصيب لأهداف عسكرية.وفي الموازاة، تواصل رفع السقوف، حيث اكد الرئيس دونالد ترامب أن طهران تريد عقد اجتماع، معربا عن اعتقادها بأنها لن تعود الى برنامجها النووي، ومشددا على وجوب ان تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أي جهة من التفتيش في إيران.ولكن في المقابل، أكد الإيرانية عباس عراقجي، احتمالية أن ترفض طهران أي طلب من رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المواقع النووية الإيرانية، ليقابله وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس بالجزم بأنه أصدر تعليماته للجيش بإعداد خطة تنفيذية جديدة ضد ايران، تشمل الحفاظ على تفوق الجوي ومنع طهران من إحراز تقدم نووي وإنتاج الصواريخ والرد على إيران لدعمها الأنشطة المعادية لإسرائيل.إسرائيل تفاوض لبنان بالنار، مستبقة عودة الموفد أو المفاوض الأميركي توم باراك.اليوم، استهدفت في غارات عنيفة مواقع تقول إنها ذات طابع عسكري.يأتي هذا التطور بالتزامن مع عدة تطورات وخطوات، أبرزها: أنه الأول بعد وقف النار الإيراني، وكأن تل أبيب تريد أن تقول إن المسار مع لبنان منفصل عن المسار مع إيران.والثاني أنه يأتي في الوقت الذي يعكف فيه لبنان على إعداد الرد على الورقة الأميركية التي تسلمها من طوم براك.والثالث أن نهر الليطاني خط وهمي بالنسبة إلى إسرائيل، بمعنى أن جنوب وشماله سيان.كيف سيتعامل لبنان مع هذه المعطيات والتطورات؟تموز سيكون حافلا بالإستحقاقات وتقديم الأجوبة، فهناك موعد التجديد لقوات الطوارئ الدولية، فهل سيتحقق هذا التجديد؟ وبأي شروط؟ ثم هناك عودة توم باراك لتسلم الورقة اللبنانية، فهل يستنسخ تجربة آموس هوكستين عبر الزيارات المكوكية بين وتل ابيب؟ وماذا لو رفضت الدولة العبرية الرد اللبناني؟في استحقاقات تموز أيضا، زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن، وفي كل مرة يزور فيها الولايات المتحدة الأميركية، يكون هناك ترقب لتطور ما، فإذا صح هذا الأمر، فماذا سيكون عليه التطور المرتقب؟ هل سيكون في إيران أو في أو في غزة؟الجدير ذكره أن نتنياهو شكر ترامب وأن الأخير أشاد بنتنياهو وأن "سي آي إيه" و"الموساد" كشفا عن التنسيق العالي قبل الضربة على إيران.ومن الخطوات اللافتة اليوم إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي أنه أصدر تعليماته للجيش بإعداد خطة تنفيذية تشمل الحفاظ على تفوق إسرائيل الجوي ومنع طهران من إحراز التقدم النووي وإنتاج الصواريخ، والرد على إيران لدعمها الأنشطة المعادية لإسرائيل.جرائم بلا عقاب لاتفاق وقف إطلاق نار من جانب واحد أشهر مضت على نهاية حرب لم ينسحب منها جيش الاحتلال إلى الخطوط الخلفية بل زاد على احتلال النقاط الخمس توغلا في القرى ونسفا لبيوتها ورفعا لوتيرة الاعتداءات بين ضفتي الليطاني الشمالية والجنوبية.وإلى مشهد القتل اليومي بالمسيرات حزام ناري بأكثر من عشرين غارة زنر تلال النبطية الفوقا ولف مرتفعات علي الطاهر والدبشة على مشارف قرية كفرتبنيت والجوار بصواريخ ارتجاجية تردد صداها في مختلف مناطق الجنوب, وتمدد الاعتداء إلى قلب مدينة النبطية باستهداف شقة سكنية أودى بحياة سيدة جاءت من بلاد الاغتراب لزيارة ابنتها.رئيسا الجمهورية والحكومة أدانا استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة لبنان التي تشكل خرقا فاضحا لترتيبات وقف الأعمال العدائية، ودعوا الى تحرك فاعل من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الاعتداءات لا يملك لبنان إلا سلاح الإدانة وهو الواقع بين فكي كماشة أمنية وسياسية شكل فيها الميدان عامل ضغط بالنار للتفاوض على السلاح.وهنا كشفت معلومات للجديد عن رسالة شديدة اللهجة وصلت في الساعات القليلة الماضية إلى الرؤساء الثلاثة تفيد بضرورة الإسراع في تحويل ملف السلاح إلى طاولة مجلس الوزراء.وتضيف المعلومات أن المؤتمر الصحفي للزعيم وليد جنبلاط والذي تناول فيه مسألة السلاح والتطبيع وسورية مزارع شبعا، ما هو إلا انعكاس للقائه المبعوث الأميركي توم براك.وربطا بما تقدم قدم رئيس الحكومة نواف سلام للوزراء في مستهل الجلسة جردة بالمقترحات الأميركية التي نقلها الموفد طوم براك الى بيروت في زيارته الاخيرة ووضعهم بأجواء لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزيارته المرتقبة غدا الى عين التينة لاستكمال المشاورات مع الرئيس بري حول الموقف اللبناني من هذه المقترحات وعن تحديد مهل زمنية لتسليم السلاح.أشارت معلومات الجديد الى أن رئيس الحكومة أكد للوزراء أنه لم يتم طرح هذا الامر من أي جهة خارجية وعلى مفاعيل مبادرة جنبلاط وتسليم سلاح الاشتراكي إلى الدولة علقت أجواء مقربة من حزب الله وقالت للجديد إن الحزب ليس ميليشيا خريجة الحرب الاهلية اللبنانية بل مقاومة مكملة للدولة في تحرير الأرض والدفاع عن لبنان.وأشارت إلى أن النقاش حول السلاح متعلق بالاستراتيجية الدفاعية وتنفيذ الشق الإسرائيلي المتعلق بوقف إطلاق النار.وأما حركة أمل والقوات والكتائب فقدمت كشفا إعلاميا بصفر سلاح بمفعول رجعي عن نهاية الحرب الأهلية.ومنذ وضعت تلك الحرب أوزارها فإن من رمى السلاح نقله إلى كتف الفساد والجديد تفتح الأرشيف على ملفات قديمة العهد جديدة ليس أولها مليارات من الدولارات هدرت على الدعم وضبطت مواد تجارها على رفوف دول الانتشار ولن يكون آخرها فضيحة إخراج بضائع مسجلة من دون أوراق رسمية في مطار بيروت.