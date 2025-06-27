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لبنان

ماذا يريد نتنياهو في لبنان وسوريا؟ تقريرٌ يكشف

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-06-2025 | 16:04
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ذكرت القناة الـ"12" الإسرائيلية أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم السفر إلى واشنطن للترويج لصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة بالإضافة إلى إثارة موضوع التطبيع مع سوريا.
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وقالت القناة إنّه تسود في الولايات المتحدة أجواء من "التفاؤل الحذر" بشأن توسيع نطاق اتفاقيات أبراهام للسلام في المنطقة وإنهاء الحرب في غزة.
 
 
وأوضحت القناة أنه يُفهم في إسرائيل أنَّ "مفتاح توسيع التطبيع لن يتحقق إلا من خلال التزام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء الحرب في غزة"، وأضافت: "هناك إمكانية لتوسيع محدود لاتفاقيات أبراهام والتوصل إلى اتفاق مع سوريا فقط، لكن نتنياهو مهتم بصفقة شاملة في المنطقة تشمل لبنان والسعودية وإندونيسيا وماليزيا. كذلك، يُفضل المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف اتفاقاً شاملاً يشمل إطلاق سراح الرهائن وتوسيع التطبيع".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
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