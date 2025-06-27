ماذا يريد نتنياهو في لبنان وسوريا؟ تقريرٌ يكشف

ذكرت القناة الـ"12" أنّ يعتزم السفر إلى للترويج لصفقة تبادل الأسرى بين وحركة " " في غزة بالإضافة إلى إثارة موضوع التطبيع مع .

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وقالت القناة إنّه تسود في أجواء من "التفاؤل الحذر" بشأن توسيع نطاق اتفاقيات أبراهام للسلام في المنطقة وإنهاء الحرب في غزة.

وأوضحت القناة أنه يُفهم أنَّ "مفتاح توسيع التطبيع لن يتحقق إلا من خلال الرئيس الأميركي بإنهاء الحرب في غزة"، وأضافت: "هناك إمكانية لتوسيع محدود لاتفاقيات أبراهام والتوصل إلى اتفاق مع سوريا فقط، لكن نتنياهو مهتم بصفقة شاملة في المنطقة تشمل والسعودية وإندونيسيا وماليزيا. كذلك، يُفضل المبعوث الأميركي إلى ستيف ويتكوف اتفاقاً شاملاً يشمل إطلاق سراح الرهائن وتوسيع التطبيع".