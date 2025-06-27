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لبنان
في صور.. "اليونيفيل" والجامعة الإسلامية اختتما دورة لطلاب الجامعة في اللغة الإيطالية
Lebanon 24
27-06-2025
|
16:20
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أنهت الكتيبة
الإيطالية
العاملة في إطار قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل " والجامعة الإسلامية-فرع صور، اليوم الجمعة، دورة في اللغة الإيطالية لطلاب الجامعة.
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وأقيم في المناسبة حفل في قاعة الجامعة في صور، حضره قائد الكتيبة الإيطالية في المنصوري الكولونيل جاكومو تريكازي، ممثلا قائد القطاع
الغربي
في "اليونيفيل"، الجنرال نيكولا ماندوليزي، ومدير الجامعة الدكتور غسان جابر ، وضباط من "اليونيفيل" الإيطالية، وأساتذة الجامعة، وأهالي الطلاب.
في السياق، القى جابر كلمة شكر فيها لليونيفيل وللكتيبة الإيطالية، باسم
رئيس الجامعة
الاسلامية في
لبنان
حسن اللقيس، هذه "المبادرة".
وقال: "هذا الشيء إن دل على شيء، فعلى أهمية العلاقات التي نشأت بين اليونيفيل والكتيبة الإيطالية والجامعة الإسلامية في صور، وبخاصة على الصعيدين
التربوي
والثقافي، والمتمثلة بالكتيبة الإيطالية، وعلى رأسها الجنرال
الإيطالي
مندوليزي".
كما شدد على العلاقات بين "اليونيفيل الإيطالية وإدارة الجامعة التي نطمح أن يكون ثمة تعاون مستمر لمصلحةً الطلاب، وصولا في تبادل العلاقات العلمية ما بين الجامعة الاسلامية والجامعات الإيطالية".
من جهته
، أعرب الكولونيل تريكازي عن سعادته لوجوده إلى جانب طلاب الجامعة الاسلامية في صور، وبخاصة لما تضم نخبة من الأساتذة والطلاب الذين خضعوا لدورة في اللغة الإيطالية مشيدا بـ "قدرات الطلاب وتميزهم في تعلم واكتساب اللغة الإيطالية".
ووعد بـ "مزيد من الدعم للجامعة وإطلالها، من خلال استمرار التعاون والتنسيق بين الكتيبة الإيطالية ومدير الجامعة... من خلال اقامة النشاطات بين الكتيبة الإيطالية والجامعة الإسلامية في صور".
بعدها تم توزيع الشهادات على الطلاب الخريجين، واختتم الحفل بتقديم جابر درع الجامعة إلى الكولونيل تريكازي الذي بدوره قدم إلى جابر درع الكتيبة الإيطالية.
وكانت الكتيبة الإيطالية قدمت لمكتبة الجامعة مجموعة من الكتب ونصبا من الاشجار.
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