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لبنان

لبنانيون تورطوا مع "داعش".. ما جديد ملفهم السوري؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-06-2025 | 16:36
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كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ الموقوفين اللبنانيين في سوريا والمُتورطين بحادثة تفجير كنيسة الدويلعة في دمشق، ما زالوا موقوفين لدى الأمن العام السوري فيما لم يجرِ أيّ حديث عن إمكانية تسليمهم إلى لبنان حتى الآن.
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وتحدثت المصادر عن أنَّ الموقوفين الـ3 تلقوا تدريبات على يد عناصر من تنظيم "داعش"، فيما يُشتبه تورطهم بعمليات قتالية سابقة في الداخل السوري.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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