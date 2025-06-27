لبنانيون تورطوا مع "داعش".. ما جديد ملفهم السوري؟

كشفت معلومات " " أنَّ الموقوفين اللبنانيين في والمُتورطين بحادثة تفجير الدويلعة في ، ما زالوا موقوفين لدى السوري فيما لم يجرِ أيّ حديث عن إمكانية تسليمهم إلى حتى الآن.

Advertisement

وتحدثت المصادر عن أنَّ الموقوفين الـ3 تلقوا تدريبات على يد عناصر من تنظيم "داعش"، فيما يُشتبه تورطهم بعمليات قتالية سابقة في الداخل السوري.