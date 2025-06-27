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لبنان

ترامب: سنحاول تصحيح الوضع في لبنان

Lebanon 24
27-06-2025 | 23:03
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيحاول تصحيح الوضع في لبنان. وفي مؤتمر صحافي، ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك مهلة زمنية لنزع سلاح حزب الله، لم يجب ترامب على السؤال مباشرة، مشيراً إلى أن لبنان «مكان رائع من أناس بارعين. كان معروفاً بالأساتذة والأطباء وكان له تاريخ لا يُصدّق»، آملاً أن «نتمكّن من إعادته (كذلك) مرة أخرى».
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ومدحَ ترامب توم باراك، السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، الذي كلّفه بالملف اللبناني، مشيراً إلى أنه «صديقي، وهو من أصول لبنانية».
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