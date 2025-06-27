ترامب: سنحاول تصحيح الوضع في لبنان

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قال الرئيس الأميركي إنه سيحاول تصحيح الوضع في . وفي مؤتمر صحافي، ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك مهلة زمنية لنزع سلاح ، لم يجب على السؤال مباشرة، مشيراً إلى أن لبنان «مكان رائع من أناس بارعين. كان معروفاً بالأساتذة والأطباء وكان له تاريخ لا يُصدّق»، آملاً أن «نتمكّن من إعادته (كذلك) مرة أخرى».ومدحَ ترامب ، السفير الأميركي في والمبعوث الخاص إلى ، الذي كلّفه بالملف اللبناني، مشيراً إلى أنه «صديقي، وهو من أصول لبنانية».