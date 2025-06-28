لبنان يحضّر رده الرسمي على الورقة الأميركية واتصالات رئاسية قبل وصول باراك

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يستعد لاستقبال الموفد الأميركي توماس باراك في الاسبوع الاول من تموز المقبل ويفترض ان يتسلم رد الدولة الرسمي على الورقة الأميركية التي طرحت كخريطة طريق للخروج من الأزمة، خاصة وان المقترحات تعكس رغبة في فرض إيقاع جديد للتعاطي مع الملفات اللبنانية، ضمن مقاربة تشمل لبنان وسوريا معا.ولا تخرج الورقة الأميركية، بحسب المصادر، عن الثوابت الاميركية وتتصل بحصر السلاح بيد الدولة عبر تنفيذ القرارات الدولية، ترسيم الحدود جنوبا وشرقا وتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.ويزور رئيس الحكومة نواف سلام اليوم لوضعه في ما توصل اليه ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في ما خص الورقة التي تم انجازها للرد على المقترح الأميركي، علماً أنه جرى تشكيل لجنة مشتركة من مستشاري الرؤساء الثلاثة، درست الورقة الأميركية بالتنسيق مع الحزب. وتقول اوساط سياسية إن لبنان دخل عمليا في مسار دبلوماسي لا يحتمل التلكؤ، وان زيارة باراك ستكون امتحانا سياسيا لما تبقى من تماسك رسمي داخلي. وتشير الاوساط إلى ان لبنان، وللمرة الأولى يشعر أنه نجح في فرض مطالبه عبر ورقة رسمية دولية، سواء ما يخص الترسيم أو وقف الانتهاكات ، وهو ما قد يستثمر لاحقا في أي تفاوض إقليمي أوسع.وكان رئيس الحكومة وضع امس الوزراء خلال جلسة في صورة الاتصالات الّتي أجراها مع رئيس الجمهوريّة حول المقترحات الأمنيّة التي حملها الموفد الأميركي والهادفة إلى تثبيت وقف الأعمال العدائيّة وأكّد سلام تمسك لبنان بانسحاب من كامل الأراضي المحتلّة، ووقفِ اعتداءاتها، وحصرِ السلاح بيد الدولة، وبسطِ سلطتها على كلّ أراضيها، إضافةً إلى استكمال خطّة إعادة الإعمار.وقال وزير الاعلام بول مرقص بعد انتهاء الجلسة إنّ "على إسرائيل أن تنسحب أوّلًا من النقاط الخمس التي ما زالت تحتلّها، وأن توقف اعتداءاتها، وتسمح للجيش بالانتشار، وعندها نستكمل نحن موجِباتِنا".وكان رئيس الجمهورية تابع أمس التصعيد الذي استهدف منطقتي النبطية وإقليم التفاح والسكان الآمنين، ودان "استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة لبنان واتفاق تشرين الثاني الماضي". وقال إنّ "إسرائيل تواصل ضربها عرض الحائط بالقرارات والدعوات الإقليمية والدولية إلى وقف العنف والتصعيد في المنطقة، ما يستوجب تحرّكًا فاعلًا من المجتمع الدولي لوضع حدّ لهذه الاعتداءات التي لا تخدم الجهود المبذولة لتثبيت الاستقرار في لبنان ودول المنطقة".يذكر ان العدو الاسرائيلي نفذ عدوانًا جويًّا واسعًا وعنيفًا على التلال المحيطة بمدينة النبطية، وهو ثاني أكبر عدوانٍ على المنطقة بعد العدوانٍ الذي تعرّضت له المنطقة أيار عام 2024.