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لبنان

معلومات مفاجئة وغير متوقعة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
28-06-2025 | 01:45
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فوجئ وفد كان يحمل معه ملفا حياتيا إلى إحدى المرجعيات الرسمية، بالأرقام التي أوردتها ردًا على شكوى من قبل أعضاء هذا الوفد عن تدني قيمة ما يتقاضونه من تعويضات لا تكفيهم لتأمين مستلزمات الحياة اليومية في ظل فقدان الليرة قيمتها الشرائية في مقابل الدولار.
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والمفاجأة كانت عندما ذكرت هذه المرجعية الرقم الذي تقاضته كتعويض عن خدمات أدتها في مهامها الرسمية السابقة، وهو ما يوازي 17 ألف دولار تقريشًا على السعر الرسمي لليرة اللبنانية.
في المقابل، كان لهذه المرجعية استشراق تفاؤلي لما ستحمله الأيام الطالعة من استحقاقات سيكون لها التأثير الايجابي على المستوى الاقتصادي العام في البلاد، وبالأخص على مستوى تحسين الوضع المعيشي للموظفين والمتقاعدين على حد سواء.



المصدر: لبنان 24
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