تجدّد الحرب على لبنان.. هل يفعلها نتنياهو؟

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في ظل المتسارعة، تبرز احتمالية عودة الحرب إلى الساحة ، لكن هذه العودة تبدو حتى الآن غير مرجحة ضمن إطار مواجهة شاملة، بل تأخذ شكل اشتباكات محدودة ومحسوبة تخدم مصلحة ، من دون أن تدفعها نحو خيار الحرب الكبرى.من الواضح أن مصلحة إسرائيل الحالية تكمن في إبقاء مشتعلة ضمن حدود مقبولة. فهي اليوم تستهدف أي هدف تعتبره مرتبطًا بحزب الله، سواء كان بنية عسكرية أو مجرد وجود ميداني، من دون أن تواجه بردّ من الحزب. هذا النمط من الضربات يسمح لإسرائيل بتحقيق أهدافها التكتيكية وتوجيه رسائل ردع، من دون أن تتكبد كلفة المواجهة الشاملة أو تدخل في حرب طويلة الأمد قد تُنهكها داخليًا.في المقابل، فإن الذهاب إلى حرب مفتوحة مع" " لا يبدو خيارًا مضمون النتائج بالنسبة لإسرائيل. فالحزب، رغم الضغوط السياسية التي يواجهها في الداخل اللبناني، يبدو اليوم في وضع عسكري وتنظيمي أفضل مما كان عليه خلال الحرب. إذ راكم الخبرات، ووسّع قدراته الصاروخية التي خسرها بالضربة الاولى، ما يجعله مستعدًا لردّ قاسٍ إذا ما فُرضت عليه المواجهة.أكثر من ذلك، فإن أي حرب جديدة قد تمنح الحزب فرصة لاستعادة بعض التوازن الذي فقده في الاشهر الماضية في البيئة الإقليمية التي ينتمي إليها. ومن هنا، فإن أي قرار إسرائيلي بالذهاب إلى مواجهة مفتوحة، يجب أن يُوزن بدقة، لأن نتائجه قد تكون عكسية على المدى .ومع ذلك، يبقى عامل واحد غير محسوب بالكامل: . فالرجل الذي يواجه أزمات سياسية داخلية، قد يجد في التصعيد وسيلة للهروب إلى الأمام، عبر شدّ العصب وفرض أولويات أمنية على الداخل، تُبعد الأنظار عن مشكلاته القضائية والسياسية. من هنا، يطرح السؤال نفسه: هل يفعلها ويذهب إلى حرب غير محسوبة؟ أم يكتفي بإبقاء في حالة استنزاف مستمر من دون حسم؟ الجواب لا يزال مفتوحًا، لكن المؤكد أن في عين عاصفة أمنية مستمرة، قد تشتد في أي لحظة.