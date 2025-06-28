Advertisement

لبنان

حصارٌ مزدوج… من يجرّ لبنان نحو الانفجار؟

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
28-06-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1383812-638866994296792078.jpg
Doc-P-1383812-638866994296792078.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لا يبدو التصعيد الإسرائيلي الأخير على الساحة اللبنانية منفصلًا عن السياق الإقليمي والدولي الأوسع. فمنذ انتهاء المواجهة العسكرية بين اسرائيل وإيران بدأ مشهد جديد بالتشكّل، تَقدّم فيه لبنان ليكون ساحة ضغط مزدوج، تُستخدم فيها الأدوات كافة؛ من الغارات الجوية، إلى التشويش الاقتصادي، وصولاً إلى الحصار السياسي المتزايد.
Advertisement

وبحسب مصادر مطّلعة، فإن التصعيد لا يُبنى على ردّ فعل آني، بل على استراتيجية تستند إلى عاملين أساسيين: الأول ميداني يرتبط برصد أهداف تعتبرها تل أبيب ذات قيمة عملياتية، والثاني سياسي يتصل بحاجة الأميركي إلى فرض إيقاع تفاوضي جديد، يكون العنف فيه عنصراً من عناصر الإخضاع.

لكن الضغوط لا تأتي من الخارج وحده. فداخلياً، تشهد الساحة اللبنانية تحوّلات لافتة مع تزايد النشاط السياسي والإعلامي في اتجاه محاصرة "حزب الله" من زوايا متعدّدة، إذ برزت في الآونة الأخيرة إعادة تموضع واضحة لبعض القوى المحلية، تحاول استثمار لحظة الإرباك الإقليمي لإعادة رسم أدوارها في الساحة اللبنانية، سواء عبر رفع سقف الخطاب ضد "الحزب" أو من خلال المزايدة على قضايا معيشية وخدماتية تُستخدم كغطاء لصراع أعمق.

في موازاة ذلك، تتكثف الحملات المنظّمة والتي تستهدف بشكل مباشر موقع "الحزب" داخل البنية السياسية والاجتماعية، وهذه الحملة المتعدّدة الأوجه لم تعد مجرد نقد أو مساءلة، بل تحوّلت إلى أداة سياسية في مشروع أوسع يسعى إلى إعادة تكوين المشهد الداخلي بالكامل، عبر عزل "الحزب" وتحجيم نفوذه ضمن بيئته أولاً وعلى المستوى الوطني لاحقاً.

في هذا السياق، يبرز خطر حقيقي من انزلاق المشهد الداخلي نحو موجات توتر تتجاوز الإطار السياسي. فاستمرار الضغوط المتصاعدة على "حزب الله" ومحاولة عزله عن امتداداته السياسية والشعبية، من دون تقديم أي مخرج تسووي موازٍ، يهدّد بخلق بيئة خصبة لانفجار متداخل. حيث أنّ ما يُمارس اليوم لا يُختزل بحصار مالي أو حملات إعلامية، بل يتّخذ منحى أقرب إلى محاولات الاجتثاث المنهجي. وفي ظل هذا المناخ، ترتفع المخاوف من تفلت أمني في مناطق حسّاسة، سواء نتيجة احتجاجات غير منضبطة، أو احتكاكات ميدانية تخرج عن السيطرة. ومع غياب أي صمّام توازن داخلي، يصبح كل تصعيد قابلًا للتمدد سريعاً خارج السقف السياسي المألوف.

في المقابل، لا تزال المنطقة تعيش على وقع تصعيد متنقّل. فكلّما خفّ التوتر في جبهة، اشتعلت أخرى. ولعلّ هذه الدورة لم تتوقّف منذ سنوات، لكنها اليوم أكثر تماسكاً واتساقاً مع مشروع سياسي يتجاوز التسويات الكلاسيكية، ليبلغ حدّ السعي إلى فرض تسليم كامل بشروط المنظومة الدولية. 

وعلى ضوء ذلك تُقرأ الغارة الأخيرة على الجنوب، إذ تفيد المعلومات بأن تنفيذها جاء استناداً إلى معطى استخباري محدّد، ما يرجّح كونها جزءاً من سياق أوسع لضرب ما تبقّى من هوامش الردع، وتكريس واقع جديد على الأرض.

هذا المشهد لا يُقاس بحجم الغارات ولا بنبرة الخطابات، بل بالضغط المتعدد الاتجاهات الذي يُطبَّق بتدرّج. فالمعركة لم تعد عسكرية فحسب، بل باتت ذات طبيعة مركّبة؛ سياسية، اقتصادية، اجتماعية، وإعلامية. وفي الوقت الذي يُراد فيه إخضاع "حزب الله" بالعزل والخنق، يُفتح الباب على سيناريوهات أمنية غير مضمونة العواقب.

ومع غياب التوازن الداخلي، واستمرار التواطؤ الإقليمي مع منطق الإقصاء، يصبح السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان الانفجار آتٍ، بل كيف سيبدأ، وهل سيتجاوز الجميع القدرة على احتوائه.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
التدخين أثناء الحمل.. تهديد مزدوج لصحة الأم والجنين
lebanon 24
28/06/2025 15:02:44 Lebanon 24 Lebanon 24
خرق مزدوج للسيادة في كفركلا وعيترون
lebanon 24
28/06/2025 15:02:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إسرائيل تتعرّض لهجوم واسع ومزدوج بالمسيرات والصواريخ
lebanon 24
28/06/2025 15:02:44 Lebanon 24 Lebanon 24
لمن لديه "ذقن مزدوج".. خبر يجب قراءته
lebanon 24
28/06/2025 15:02:44 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:05 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:56 | 2025-06-28
07:55 | 2025-06-28
07:51 | 2025-06-28
07:45 | 2025-06-28
07:41 | 2025-06-28
07:38 | 2025-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24