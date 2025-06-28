مركز الأحراج والصيد البحري في صور يضبط مخالفات صيد سمكة "المليفا" دون المعايير القانونية

Advertisement

قام مركز الأحراج والصيد البحري التابع لوزارة الزراعة في صور، بناء على توجيهات هاني، بحملة تفتيش شاملة بعد تلقي معلومات عن قيام أحد الصيادين باصطياد كميات كبيرة من سمكة "المليفا" دون الالتزام بالقياسات القانونية المسموح بها.وجاء هذا التحرك بالتنسيق مع المختصة وبلدية صور، حيث شملت الحملة جميع المسامك في المدينة. وتم خلالها ضبط مخالفات واضحة تتعلق بصيد وبيع أسماك غير مطابقة للمواصفات القانونية، وأسفرت عن تنظيم محاضر ضبط بحق مسمكتين، بالإضافة إلى محضر ضبط بحق الصياد المخالف، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.وأشادت بالتعاون السريع والمثمر من قبل الأجهزة الأمنية وبلدية صور، مؤكدة "حرصها على الحفاظ على السمكية والبيئة البحرية، وضمان استدامة الموارد الطبيعية بما يخدم مصلحة الصيادين ويعزز الجميع بالقوانين المرعية الإجراء".