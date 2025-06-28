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لبنان

مركز الأحراج والصيد البحري في صور يضبط مخالفات صيد سمكة "المليفا" دون المعايير القانونية

Lebanon 24
28-06-2025 | 04:34
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قام مركز الأحراج والصيد البحري التابع لوزارة الزراعة في صور، بناء على توجيهات وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، بحملة تفتيش شاملة بعد تلقي معلومات عن قيام أحد الصيادين باصطياد كميات كبيرة من سمكة "المليفا" دون الالتزام بالقياسات القانونية المسموح بها.
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وجاء هذا التحرك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وبلدية صور، حيث شملت الحملة جميع المسامك في المدينة. وتم خلالها ضبط مخالفات واضحة تتعلق بصيد وبيع أسماك غير مطابقة للمواصفات القانونية، وأسفرت عن تنظيم محاضر ضبط بحق مسمكتين، بالإضافة إلى محضر ضبط بحق الصياد المخالف، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأشادت وزارة الزراعة بالتعاون السريع والمثمر من قبل الأجهزة الأمنية وبلدية صور، مؤكدة "حرصها على الحفاظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية، وضمان استدامة الموارد الطبيعية بما يخدم مصلحة الصيادين ويعزز التزام الجميع بالقوانين المرعية الإجراء".
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