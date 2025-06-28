هاشم: سعي جدي لتكريس موقف لبناني موحد

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أكد النّائب هاشم أن "تباين مواقف المسؤولين في السابق أضعف القدرة على التعامل مع الطروحات الدولية"، مشيراً إلى أن "المرحلة الحالية تشهد سعياً جدياً لتكريس موقف لبناني موحد يعزز من قوة الرد ويصون المصلحة الوطنية".واعتبر عبر "صوت كل "، أن "التصعيد المستمر منذ وقف إطلاق النار، وآخره عدوان ، يأتي في سياق الضغط المتعمّد تزامناً مع اقتراب زيارة الموفد الأميركي، في محاولة مكشوفة للتأثير على الموقف اللبناني، الذي لن يتبدل تحت التهديد أو بالنار". وشدّد على أن " حول حصرية السلاح يُبحث على المستوى الوطني"، مشيراً إلى أن "رئيس الجمهورية يتولى هذا الملف بحكمة ومسؤولية، باعتباره مساراً أساسياً لا يمكن تجاوزه".وانتقد "محاولات البعض القفز فوق دور الرئيس وموقفه الذي يصب في مصلحة الوطن"، مؤكداً أن "لبنان، في ظل استمرار الاعتداءات، لن يتخلى عن أي ورقة قوة يمتلكها"، داعياً إلى "مقاربة الملف بعقلانية وتروٍ عندما يحين الظرف المناسب". وجدّد انتقاده للمواقف التي تشكك بلبنانية مزارع ، واصفاً إياها بأنها "تمسّ بالسيادة الوطنية"، مؤكداً أن "كل الأدلة والوثائق تثبت بوضوح أن الأرض لبنانية".وشدد على أن " لم تُهزم وإسرائيل لم تُحقق نصراً"، مشيراً إلى أن "أي حرب تفرز نتائج سياسية، وأن كانت شريكاً في الحرب على إيران، كما هي في التصعيد ضد لبنان".ولفت إلى أن "التفاهم - الأميركي لم يشمل لبنان، بحيث لا يزال حسابه مفتوحاً، وإسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار ولو للحظة".