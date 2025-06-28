في لبنان والعراق.. لماذا غاب حلفاء إيران خلال حربها مع إسرائيل؟

نشر موقع "الخليج أونلاين" تقريراً جديداً سأل فيه عن دور الجماعات الموالية لإيران في المنطقة خلال الحرب التي خاضتها الأخيرة ضد اعتباراً من 13 حزيران الجاري واستمرت لـ12 يوماً.

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ويقول التقرير إنَّ الفصائل الموالية لإيران في ولبنان، التي طالما شكلت محوراً أساسياً في استراتيجية طهران الإقليمية، لم تُبدِ أي ردة فعل تُذكر في الحرب"، وأضاف: "منذ انطلاق عملية الصاعد التي أعلنتها إسرائيل، فجر الجمعة في 13 حزيران، والتي استهدفت قادة عسكريين وعلماء نوويين ومواقع نووية، غابت كلياً أي ردود فعل عسكرية من وكلاء طهران في المنطقة، وعلى رأسهم اللبناني والجماعات المسلحة، في حين لم تتجاوز عمليات الحوثيين في اليمن سوى محاولات محدودة وباهتة".

وتابع: "كانت هذه الفصائل، ومن ضمنها حزب الله وكتائب حزب الله العراقية وجماعة الحوثيين، قد أصدرت خلال الأشهر الماضية سلسلة من التهديدات تتوعد فيها بالتصعيد في حال تعرضت لأي هجوم أميركي مباشر، إلا أن هذه التهديدات لم تترجم إلى تحركات ميدانية رغم استهداف أميركي مواقع داخل العمق ذات طابع نووي".

ماذا عن "حزب الله"؟

ووفقاً للتقرير، يُعدّ صمت "حزب الله" في الأبرز بين الفصائل الموالية لطهران، إذ لم يُسجل له أي إطلاق نار شمال إسرائيل خلال الحرب، مكتفياً بإصدار بيان دان فيه الهجوم دون التلميح إلى نية الرد.

ويأتي ذلك بعد أن تكبد الحزب خسائر واسعة في حرب الأشهر الماضية، شملت مقتل قادته إلى جانب تدمير منشآته ومخازنه العسكرية في والضاحية الجنوبية.

ووفقاً لتقارير أمنية وإعلامية، فإن الحزب فقد خلال الأشهر الأخيرة عدداً كبيراً من قادته الميدانيين والخبراء العسكريين، كما أن سلاحه الجوي المُسيّر تعرض لنكسات متتالية بفعل الضربات ، بحسب تقرير "الخليج أونلاين".

وبالتوازي مع ذلك، تعرضت بنيته اللوجستية لهزات شديدة بعد تدمير مسارات تهريب الأسلحة من لبنان عبر . كذلك، فإنَّ الوضع الداخلي في لبنان لم يعد يسمح للحزب بالتحرك بحرية كما في السابق، إذ أظهرت الحكومة ، برئاسة نواف سلام، موقفاً حازماً في منع أي تصعيد من الأراضي اللبنانية، فيما ذكرت مصادر لبنانية أن السلطات الرسمية فككت عدداً من مستودعات الأسلحة التابعة للحزب في جنوب البلاد، وفق "الخليج أونلاين".

ماذا عن جماعات العراق؟

أما في العراق، فلم تُنفذ المليشيات الموالية لإيران أي عملية عسكرية ضد المصالح الأميركية أو الإسرائيلية، رغم سلسلة التصريحات النارية لقادتها منذ مطلع العام الجاري، التي توعدوا فيها بأن يكون العراق جزءاً من أي معركة إقليمية كبرى في حال اندلاعها.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية أن الحكومة نقلت رسائل واضحة إلى هذه الجماعات تُحذر فيها من استغلال الأراضي العراقية لتنفيذ هجمات قد تجر البلاد إلى صراع مباشر.

كذلك، تُشير تقارير صحفية إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عقد لقاءات مكثفة مع قيادات لتلك الجماعات الموالية لإيران في بغداد، شدد خلالها على ضرورة النأي بالعراق عن أي مواجهة إقليمية، خصوصاً في ظل التوتر القائم مع ، التي تحتفظ بوجود عسكري في عدة قواعد داخل الأراضي العراقية.

وأدت أطراف دولية دوراً، وفي مقدمتها الأميركية، في كبح جماح هذه المجموعات، خاصة في ظل المساعي لإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية في العراق، مع التلميح إلى أن أي هجوم قد يستدعي رداً أميركياً مباشراً على البُنى التحتية للجماعات المسلحة.

الحوثي والتهديدات

أما الحوثيون، الذين هددوا في بيانات رسمية باستهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر إذا ما شاركت في ضرب إيران، فلم ينفذوا أي هجوم منذ بدء العملية الإسرائيلية، رغم مشاركة الولايات المتحدة في دعم الضربات.

وتشير المعطيات إلى أن الحوثيين أطلقوا صواريخ لا تذكر اعترضت بعيداً عن الأجواء الإسرائيلية، ما عزز الشكوك حول فعالية القدرات الحوثية في ظل الرقابة الجوية والاستخبارية المكثفة.

وفيما كان يُتوقّع من الحوثيين تصعيد الهجمات البحرية، خاصة في ظل التصريحات المتكررة عن استهداف السفن في البحر الأحمر، فإن الواقع أظهر تراجعاً واضحاً في عملياتهم، ما اعتُبر مؤشراً على نيتهم تفادي توسع نطاق الحرب، لا سيما بعد الأميركية والإسرائيلية التي استهدفتهم خلال الأشهر الماضية.