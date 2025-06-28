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لبنان

احمد غادر منزله ولم يعد.. هل من يعرفه عنه شيئاً؟

Lebanon 24
28-06-2025 | 04:55
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: احمد عبد الرحمن النمير (مواليد العام 1980، لبناني) الذي غادر بتاريخ 27-6-2025، منزله الكائن في محلة رأس النبع- شارع سعيد خديج إلى جهة مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه
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لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومة عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة طريق الشام في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 611019-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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