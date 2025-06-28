احمد غادر منزله ولم يعد.. هل من يعرفه عنه شيئاً؟

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صدر عن لقوى الامن الداخلي ـ العامة البلاغ التالي: "تعمم ، بناء على إشارة المختص، صورة المفقود: النمير (مواليد العام 1980، لبناني) الذي غادر بتاريخ 27-6-2025، منزله الكائن في محلة رأس النبع- شارع سعيد خديج إلى جهة مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخهلذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومة عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة في وحدة شرطة على الرقم: 611019-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".