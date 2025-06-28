Advertisement

لبنان

قوى الأمن نعت شهيدها المعاون الأوّل الياس طوق

Lebanon 24
28-06-2025 | 05:11
A-
A+
Doc-P-1383886-638867096062101467.jpg
Doc-P-1383886-638867096062101467.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:
Advertisement

تنعي المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شهيدها المعاون الياس طوق، الذي استشهد فجر تاريخ اليوم 28-06-2025 خلال قيام قوة من المجموعة الخاصة SWAT التابعة لوحدة الشرطة القضائية بمداهمة أحد المطلوبين داخل منزله في شارع المئتين طرابلس، ويدعى (ن. ر. مواليد عام 1964، لبناني) مطلوب بأربع مذكرات عدلية وخلاصة حكم بجرائم قتل ومحاولة قتل، حيث بادر المطلوب الى إطلاق النار ورمي خمسة قنابل يدوية باتجاه عناصر القوة، مما ادّى الى استشهاد المعاون المذكور وجرح ضابطين ورتيب، تم نقلهم الى المستشفى للمعالجة وحالتهم مستقرة، واسفرت العملية عن توقيف المدعو(ن. ر) والموجودين في المنزل .

في ما يلي نبذة عن حياة الشهيد ومراحل خدمته العسكرية في سلك قوى الأمن:

الرتبة والاسم والشهرة: الياس بهجات طوق
تاريخ الولادة ومكانها: 14-9-1986 بشري.
الوضع العائلي: متأهل، عدد الأولاد /2/.
دخل السلك بتاريخ 11/9/2006 وتدرج في الرتب حتى رتبة معاون.
رقي إلى رتبة معاون اول بعد الاستشهاد.
خدم في: معهد قوى الأمن الداخلي- القوى السيارة – سرية وزارة الداخلية والبلديات- قسم مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة- المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية.
منح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى-وسام الاستحقاق اللبناني الدرجة الرابعة-المدالية العسكرية-مدالية الأمن الداخلي ومدالية الجدارة.
منح التنويهات التالية:
– تنويه خطي مع مكافأة مالية عدد/3/ صادر عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي

تنويه صادر عن مدير عام قوى الأمن الداخلي عدد /9/.
تنويه صادر عن قائد وحدة القوى السيارة عدد/1/.
تنويه صادر عن قائد الشرطة القضائية عدد /5/.
مواضيع ذات صلة
سلام: المعاون أول الشهيد إلياس طوق وهب حياته صونا لأمن لبنان واستقراره
lebanon 24
28/06/2025 20:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
عون اتّصل بوزير الداخليّة معزيّاً باستشهاد المعاون الياس طوق
lebanon 24
28/06/2025 20:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهد اليوم... قوى الأمن تنعى المعاون رائد حيدر
lebanon 24
28/06/2025 20:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"الداخلية" نعت شهيد "قوى الأمن": تحية لكل من يحمل أمانة حماية الناس
lebanon 24
28/06/2025 20:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:57 | 2025-06-28
12:49 | 2025-06-28
12:41 | 2025-06-28
12:36 | 2025-06-28
12:04 | 2025-06-28
11:47 | 2025-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24