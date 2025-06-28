قوى الأمن نعت شهيدها المعاون الأوّل الياس طوق

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صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ العامّة ما يلي:تنعي المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شهيدها المعاون الياس طوق، الذي استشهد فجر تاريخ اليوم 28-06-2025 خلال قيام قوة من المجموعة الخاصة SWAT التابعة لوحدة بمداهمة أحد المطلوبين داخل منزله في شارع المئتين ، ويدعى (ن. ر. مواليد عام 1964، لبناني) مطلوب بأربع مذكرات عدلية وخلاصة حكم بجرائم قتل ومحاولة قتل، حيث المطلوب الى إطلاق النار ورمي خمسة قنابل يدوية باتجاه عناصر القوة، مما ادّى الى استشهاد المعاون المذكور وجرح ضابطين ورتيب، تم نقلهم الى المستشفى للمعالجة وحالتهم مستقرة، واسفرت العملية عن توقيف المدعو(ن. ر) والموجودين .في ما يلي نبذة عن حياة الشهيد ومراحل خدمته العسكرية في سلك قوى الأمن:الرتبة والاسم والشهرة: الياس بهجات طوقتاريخ الولادة ومكانها: 14-9-1986 بشري.الوضع العائلي: متأهل، عدد الأولاد /2/.دخل السلك بتاريخ 11/9/2006 وتدرج في الرتب حتى رتبة معاون.رقي إلى رتبة معاون اول بعد الاستشهاد.خدم في: الداخلي- القوى السيارة – سرية والبلديات- قسم والجرائم الهامة- المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية.منح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى-وسام الاستحقاق اللبناني الدرجة الرابعة-المدالية العسكرية-مدالية الأمن الداخلي ومدالية الجدارة.منح التنويهات التالية:– تنويه خطي مع مكافأة مالية عدد/3/ صادر عن لقوى الأمن الداخليتنويه صادر عن مدير عام عدد /9/.تنويه صادر عن قائد وحدة القوى السيارة عدد/1/.تنويه صادر عن القضائية عدد /5/.