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لبنان

رئيس بلدية إبل السقي يستكر التعرّض لـ"اليونيفيل"

Lebanon 24
28-06-2025 | 05:29
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استنكر رئيس بلدية ابل السقي جورج رحال واهالي البلدة في بيان، حادثة التعرض لدورية تابعة لليونيفيل كانت تقوم باعمال الدورية في خراج البلدة.
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وشددوا على ان الحادثة هذه تتعارض كليا مع مبادئ وأخلاق اهالي ابل السقي السلمية.
 
 
 
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