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استنكر رئيس بلدية واهالي البلدة في بيان، حادثة التعرض لدورية تابعة لليونيفيل كانت تقوم باعمال الدورية في خراج البلدة.وشددوا على ان الحادثة هذه تتعارض كليا مع مبادئ وأخلاق اهالي ابل السقي السلمية.