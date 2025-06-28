وفد من الجماعة الإسلامية زار رئيس بلدية صيدا مهنئا

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استقبل رئيس رئيس بلدية مصطفى في مكتبه بالقصر البلدي، للجماعة الإسلامية بسام مع وفد ضم حسن الشماس وفادي شامية ومحمد حسنا، وكان عرض لشؤون بلدية عامة.وأشار حمود إلى أن "الزيارة خصصت لتهنئة حجازي بانتخابه رئيسا لبلدية صيدا، ورئيسا لإتحاد بلديات صيدا "، معتبرا أن "المرحلة تتطلب تضافر كل الجهود من أجل دعم مسيرة المتعلق بتنمية صيدا، وإيجاد حلول مستدامة لما تعانيه من قضايا مختلفة وعلى رأسها الأزمة البيئية".وأكد ان "الجماعة الاسلامية، وكما كانت على الدوام، تمد يدها للتعاون مع البلدية وكل المرجعيات الصيداوية خدمة للمدينة وأهلها".