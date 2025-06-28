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لبنان

وفد من الجماعة الإسلامية زار رئيس بلدية صيدا مهنئا

Lebanon 24
28-06-2025 | 05:56
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استقبل رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي في مكتبه بالقصر البلدي، نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية بسام حمود مع وفد ضم حسن الشماس وفادي شامية ومحمد حسنا، وكان عرض لشؤون بلدية عامة.
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وأشار حمود إلى أن "الزيارة خصصت لتهنئة حجازي بانتخابه رئيسا لبلدية صيدا، ورئيسا لإتحاد بلديات صيدا الزهراني"، معتبرا أن "المرحلة تتطلب تضافر كل الجهود من أجل دعم مسيرة العمل البلدي المتعلق بتنمية صيدا،  وإيجاد حلول مستدامة لما تعانيه من قضايا مختلفة  وعلى رأسها الأزمة البيئية".

وأكد ان "الجماعة الاسلامية، وكما كانت على الدوام، تمد يدها للتعاون مع البلدية وكل المرجعيات الصيداوية خدمة للمدينة وأهلها".
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