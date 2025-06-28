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لبنان

المطران اسكندر شارك في المجلس العاشورائي لحركة "أمل" – إقليم جبل عامل

Lebanon 24
28-06-2025 | 06:00
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شارك متروبوليت صور للروم الكاثوليك المطران جورج اسكندر في المجلس العاشورائي الذي دعت إليه حركة أمل – إقليم جبل عامل، والذي عُقِدَ في ساحة الإمام الصدر (القسم) في مدينة صور،  أمس، ضمن إطار الانفتاح المتبادل، وترسيخًا لقيم التواصل والعيش المشترك بين مكوّنات المجتمع اللبناني، في حضور  مدير مدرسة قدموس الاب جان يونس، كاهني رعية صور الأكونومس بشارة كتورة والأب ريشار فرعون؛ كاهن رعية تبنين الأب ماريوس خيرالله مدير المدرسة الإنجيلية في صور فهد ديب ورئيس بلدية علما الشعب شادي صياح.
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وقد عبّر المطران اسكندر عن تقديره لهذه المبادرة، مؤكدًا أن "المجالس العاشورائية بما تحمله من معاني الفداء والحقّ، تشكّل مساحة مشتركة لتأكيد القيم الإنسانية التي تلتقي حولها الرسالات السماوية كافة".

وأشار إلى أنّ "مثل هذه المبادرات تسهم في ترسيخ أسس الحوار والانفتاح والتضامن، وهي تعبير حيّ عن دور رجال الدين والقيادات الروحية في بناء جسور التواصل بين أبناء الوطن الواحد".
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