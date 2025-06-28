المطران اسكندر شارك في المجلس العاشورائي لحركة "أمل" – إقليم جبل عامل

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شارك متروبوليت صور للروم المطران اسكندر في المجلس العاشورائي الذي دعت إليه – إقليم ، والذي عُقِدَ في ساحة الإمام (القسم) في مدينة صور، أمس، ضمن إطار الانفتاح المتبادل، وترسيخًا لقيم التواصل والعيش المشترك بين مكوّنات ، في حضور قدموس الاب جان يونس، كاهني رعية صور الأكونومس بشارة كتورة والأب ريشار ؛ كاهن رعية تبنين الأب ماريوس مدير المدرسة الإنجيلية في صور فهد ديب ورئيس بلدية شادي .وقد عبّر المطران اسكندر عن تقديره لهذه المبادرة، مؤكدًا أن "المجالس العاشورائية بما تحمله من معاني الفداء والحقّ، تشكّل مساحة مشتركة لتأكيد القيم الإنسانية التي تلتقي حولها الرسالات السماوية كافة".وأشار إلى أنّ "مثل هذه المبادرات تسهم في ترسيخ أسس الحوار والانفتاح والتضامن، وهي تعبير حيّ عن دور رجال الدين والقيادات الروحية في بناء جسور التواصل بين أبناء الوطن الواحد".