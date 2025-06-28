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لبنان

بري استقبل سلام وقائد الجيش في عين التينة

Lebanon 24
28-06-2025 | 06:01
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نواف سلام وتناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل خرقها لإتفاق وقف اطلاق النار وإعتداءتها على لبنان وآخرها العدوان الجوي الاسرائيلي الذي إستهدف أمس منطقة النبطية.
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وأطلع سلام رئيس المجلس على نتائج زيارته لدولة قطر.

وتابع رئيس المجلس ايضاً المستجدات الميدانية ولا سيما في الجنوب والوضع الامني وأوضاع المؤسسة العسكرية خلال استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
 
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