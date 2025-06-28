بري استقبل سلام وقائد الجيش في عين التينة

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استقبل في مقر الرئاسة الثانية في رئيس الحكومة وتناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة في والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة خرقها لإتفاق وقف اطلاق النار وإعتداءتها على لبنان وآخرها العدوان الجوي الاسرائيلي الذي إستهدف أمس .وأطلع على نتائج زيارته لدولة قطر.وتابع رئيس المجلس ايضاً المستجدات الميدانية ولا سيما في الجنوب والوضع الامني وأوضاع خلال استقباله العماد .