27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
27
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اتحاد نقابات العمال: مشكلة الرواتب هيكلية ومتجذرة لا تُحل بزيادات عشوائية
Lebanon 24
28-06-2025
|
06:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى رئيس
الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي
أن "القرار الحكومي برفع الأجور بمقدار 28 مليون
ليرة لبنانية
لا يُعد رفعًا حقيقيًا للحد الأدنى للأجور، بل هو مجرد زيادة طارئة. والقرار الحالي لا يؤمن سوى عنصر واحد فقط من هذه المعادلة، مما يُفرغه من مضمونه الحقيقي".
Advertisement
وحذر من أن "مشكلة الرواتب هيكلية ومتجذرة، ولا تُحل بزيادات رقمية عشوائية تفتقر إلى سند اقتصادي أو اجتماعي. وان مثل هذه القرارات ستؤدي حتمًا إلى تفاقم الاستغلال من قبل اصحاب العمل، كما ستُستخدم كذريعة لرفع الأسعار دون ضمانات تحمي القوة الشرائية للعمال".
ودعا إلى "اعادة هيكلة نظام الأجور وفقًا لمعايير
منظمة العمل
الدولية، مع تحديد سلة غذائية وصحية وتعليمية تُلبي الحد الأدنى لكرامة العمال وأسرهم. ويؤكد أن أي زيادة يجب أن ترتبط بحزمة حماية اجتماعية تشمل السكن والنقل وحمّل الأحزاب والحكومة المسؤولية الكاملة عن تسليع حقوق العمال".
ونبه من "استمرار تجاهل المطالب العادلة سيُعمق الاحتقان الشعبي، ويدفع آلاف العمال إلى الهجرة أو البطالة، ما يُهدد السلم الأهلي ويُعطل عجلة الإنتاج. ويذكر بأن الفشل في إدارة ملفات الدولة مثال على سياسات الإدارة الأزمة التي تُفاقم المشكلات بدلاً من حلها".
وختم" القرار الحالي سرقة مُكرّسة لتعب العمال تحت غطاء رسمي. لن نسمح بتحويل حقوقنا إلى صدقة تمنّن بها السلطة".
مواضيع ذات صلة
توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد نقابات العمال شمالا والنقابة العامة المصرية
Lebanon 24
توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد نقابات العمال شمالا والنقابة العامة المصرية
28/06/2025 20:11:07
28/06/2025 20:11:07
Lebanon 24
Lebanon 24
اتحاد نقابات العمال في الشمال رفض الحد الأدنى الجديد للأجور
Lebanon 24
اتحاد نقابات العمال في الشمال رفض الحد الأدنى الجديد للأجور
28/06/2025 20:11:07
28/06/2025 20:11:07
Lebanon 24
Lebanon 24
اتحاد نقابات العمال: ضريبة المحروقات طعنة جديدة في ظهر اللبنانيين
Lebanon 24
اتحاد نقابات العمال: ضريبة المحروقات طعنة جديدة في ظهر اللبنانيين
28/06/2025 20:11:07
28/06/2025 20:11:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"اليازا": عشوائية اللوحات الاعلانية مشكلة خطيرة تهدد السلامة العامة والبيئة
Lebanon 24
"اليازا": عشوائية اللوحات الاعلانية مشكلة خطيرة تهدد السلامة العامة والبيئة
28/06/2025 20:11:07
28/06/2025 20:11:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
تابع
قد يعجبك أيضاً
اغتيال مسؤول في "حزب الله".. بيانٌ إسرائيلي يعلن هويته
Lebanon 24
اغتيال مسؤول في "حزب الله".. بيانٌ إسرائيلي يعلن هويته
12:57 | 2025-06-28
28/06/2025 12:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
شهيد وجريحان.. بيانٌ من "الصحة" عن غارة محرونة
Lebanon 24
شهيد وجريحان.. بيانٌ من "الصحة" عن غارة محرونة
12:49 | 2025-06-28
28/06/2025 12:49:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات في بلدة لبنانية.. إطلاق نار وقذائف!
Lebanon 24
إشتباكات في بلدة لبنانية.. إطلاق نار وقذائف!
12:41 | 2025-06-28
28/06/2025 12:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار.. ضبط 7 ملايين دولار هذا مصدرها!
Lebanon 24
في المطار.. ضبط 7 ملايين دولار هذا مصدرها!
12:36 | 2025-06-28
28/06/2025 12:36:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. طائرة إسرائيلية تستهدف درّاجة في جنوب لبنان
Lebanon 24
بالفيديو.. طائرة إسرائيلية تستهدف درّاجة في جنوب لبنان
12:04 | 2025-06-28
28/06/2025 12:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان قصير.. شاهدوا كيف بدت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني في آخر إطلالة لها (صور)
Lebanon 24
بفستان قصير.. شاهدوا كيف بدت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني في آخر إطلالة لها (صور)
04:50 | 2025-06-28
28/06/2025 04:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تغير ملحوظ بملامحها: إليسا تُثير الجدل في آخر جلسة تصوير.. هل خضعت لتغييرات جمالية؟
Lebanon 24
تغير ملحوظ بملامحها: إليسا تُثير الجدل في آخر جلسة تصوير.. هل خضعت لتغييرات جمالية؟
04:22 | 2025-06-28
28/06/2025 04:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خرجت من مخابئها وهي سامة جداً.. إحذروا هذه الأفاعي المُنتشرة في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
خرجت من مخابئها وهي سامة جداً.. إحذروا هذه الأفاعي المُنتشرة في لبنان (فيديو)
09:30 | 2025-06-28
28/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الرواتب.. هل ستزداد بعد "رفع الحد الأدنى"؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الرواتب.. هل ستزداد بعد "رفع الحد الأدنى"؟
15:06 | 2025-06-27
27/06/2025 03:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء مميزة فنان سوري شهير يحتفل بزفافه.. عروسه أيضا من الوسط الفني (صور)
Lebanon 24
بأجواء مميزة فنان سوري شهير يحتفل بزفافه.. عروسه أيضا من الوسط الفني (صور)
00:31 | 2025-06-28
28/06/2025 12:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:57 | 2025-06-28
اغتيال مسؤول في "حزب الله".. بيانٌ إسرائيلي يعلن هويته
12:49 | 2025-06-28
شهيد وجريحان.. بيانٌ من "الصحة" عن غارة محرونة
12:41 | 2025-06-28
إشتباكات في بلدة لبنانية.. إطلاق نار وقذائف!
12:36 | 2025-06-28
في المطار.. ضبط 7 ملايين دولار هذا مصدرها!
12:04 | 2025-06-28
بالفيديو.. طائرة إسرائيلية تستهدف درّاجة في جنوب لبنان
11:47 | 2025-06-28
حادث مروّع على طريق الجنوب.. سيارات اصطدمت ببعضها
فيديو
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
Lebanon 24
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
01:40 | 2025-06-28
28/06/2025 20:11:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
28/06/2025 20:11:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25
28/06/2025 20:11:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24