للمواطنين.. إليكم ما تشهده طريق المطار!

بدأت أعمال إعادة تأهيل وصيانة الطريق الرئيسية المؤدي إلى ، انطلاقًا من دوّار وصولاً إلى حرم ، ضمن خطة " على السكة" الهادفة إلى تأهيل شبكة الطرق الحيوية في مختلف المناطق.

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ودعت الوزارة المواطنين إلى التحلّي بالصبر وتفهّم أي إرباك موقت قد ينجم عن سير الأشغال، مؤكدةً أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل التنقّل وتعزيز السلامة العامة على الطرقات.