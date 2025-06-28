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لبنان

للمواطنين.. إليكم ما تشهده طريق المطار!

Lebanon 24
28-06-2025 | 06:25
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بدأت وزارة الأشغال العامة والنقل أعمال إعادة تأهيل وصيانة الطريق الرئيسية المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي، انطلاقًا من دوّار شاتيلا وصولاً إلى حرم المطار، ضمن خطة "لبنان على السكة" الهادفة إلى تأهيل شبكة الطرق الحيوية في مختلف المناطق.
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ودعت الوزارة المواطنين إلى التحلّي بالصبر وتفهّم أي إرباك موقت قد ينجم عن سير الأشغال، مؤكدةً أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل التنقّل وتعزيز السلامة العامة على الطرقات.
 
 
 
 
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