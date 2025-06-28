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لبنان

سلام بحث مع قائد الجيش في الأوضاع الأمنية والعسكرية الراهنة

Lebanon 24
28-06-2025 | 06:25
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وتمّ خلال اللقاء البحث في الأوضاع الأمنية والعسكرية الراهنة، ولا سيما الوضع في الجنوب.
 
 
 
 
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