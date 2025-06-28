رسالة إلى "حزب الله"... ماذا وراء الغارات الإسرائيليّة الأخيرة؟

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وجاء الرد الإسرائيلي بعد تصريحات لافتة للأمين العام المساعد لحزب الله، نعيم ، لوّح فيها باستعداد الحزب للقتال في حال قررت "إخراج القوات بالقوة من الأراضي المحتلة"، في إشارة إلى المناطق الحدودية المتنازع عليها. ذكر موقع " عربية" أنه في تصعيد ميداني جديد، شنّ الجيش سلسلة غارات جوية عنيفة على مواقع ، استهدفت مناطق في النبطية وكفر تبنيت، وسط تحذيرات من بأن أي تحرّك لحزب الله لإعادة بناء مواقعه سيُقابل برد مباشر.وجاء الرد الإسرائيلي بعد تصريحات لافتة للأمين العام المساعد لحزب الله، نعيم ، لوّح فيها باستعداد الحزب للقتال في حال قررت "إخراج القوات بالقوة من الأراضي المحتلة"، في إشارة إلى المناطق الحدودية المتنازع عليها.

وفي خطاب بمناسبة وقف إطلاق النار الإسرائيلي، اعتبر قاسم أن الحرب الأخيرة سقطت فيها أهداف الثلاثة، وهي: "تدمير البرنامج الإيراني، على المنظومة الصاروخية، إسقاط النظام في ".



وقال قاسم إن ما جرى هو "انتصار سياسي وعسكري لإيران"، وإن "لن يخضع للإملاءات"، مشيراً إلى "جاهزية الحزب للمواجهة على الحدود في حال قررت الدولة ذلك".

وقال الكاتب والباحث السياسي رضوان عقيل إن الإسرائيلية على الجنوب تحمل طابعاً "سياسيا أكثر منه عسكريا"، مشيراً إلى أن إسرائيل تريد الضغط على الدولة اللبنانية لتحمّل مسؤولية سلاح حزب الله.



وأضاف عقيل: "الرسائل الميدانية تهدف لإبقاء الضغط، لكن تصريحات نعيم قاسم تعكس رغبة الحزب في تأكيد الجاهزية أمام بيئته، دون الذهاب إلى مواجهة مباشرة في هذا التوقيت".



وأكد أن الجيش والحكومة "لن يلتقيا مع موقف حزب الله، إلا في حال حصل احتلال إسرائيلي واسع جديد"، مثل التقدم إلى نهر الليطاني.

وحول تصريحات الإيراني عباس عراقجي بأن " ليست "، اعتبر عقيل أن التصريح "خلّف عاصفة سياسية في الداخل اللبناني"، وأن "الكثير من المتحالفين مع حزب الله لم يتلقوه بارتياح".



وأشار إلى أن حلّ ملف سلاح حزب الله ما زال معقّداً، لكنه يصبح "أكثر قابلية للنقاش إذا انسحبت إسرائيل من كامل النقاط الحدودية المحتلة وتم تثبيت وقف إطلاق النار".

ردًا على تقارير إسرائيلية عن إمكانية ضمّ لبنان لموجة التطبيع، قال عقيل: "الوضع في لبنان يختلف عن ... لا بيئة سياسية ولا شعبية قادرة على الذهاب إلى معاهدة سلام، لا في المدى القريب ولا المتوسط".



ورأى أن أفضل ما يمكن تحقيقه في المرحلة الحالية هو العودة إلى اتفاقية الهدنة لعام 1949، مع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مضيفًا أن ذلك "يتطلب انسحابًا إسرائيليا شاملا أولا".