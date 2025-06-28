الموسوي: لبنان لن يكون ممراً ولا بلداً للتطبيع مع العدوّ الإسرائيلي

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أقيمت في باحة مقام في بلدة ، مراسم رفع راية الإمام الحسين، المهداة من العتبة الحسينية في ، بمشاركة حشد من الفاعليات والسياسية والنيابية والبلدية والاختيارية والاجتماعية.واعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ، أن " لن يكون ممراً ولا بلداً للتطبيع مع العدو ، ولن يكون في حالة سلام مع عدو قاتل يرتكب الإبادة الجماعية، وله أطماع دائمة وثابتة في أرضنا ومياهنا، ويريد أن يفلت بإجرامه وبوجوده غير الشرعي".وأشار إلى أن "رفع راية الإمام الحسين، هو تجديد للعهد مع خط ، وإحياء لمدرسة كربلاء التي ستبقى خالدة في ضمير الأمة، حاملةً قيم الكرامة والحرية والرفض للذل والاحتلال".