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لبنان

الموسوي: لبنان لن يكون ممراً ولا بلداً للتطبيع مع العدوّ الإسرائيلي

Lebanon 24
28-06-2025 | 07:05
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أقيمت في باحة مقام السيد عباس الموسوي في بلدة النبي شيت، مراسم رفع راية الإمام الحسين، المهداة من العتبة الحسينية في العراق، بمشاركة حشد من الفاعليات الدينية والسياسية والنيابية والبلدية والاختيارية والاجتماعية.
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واعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي، أن "لبنان لن يكون ممراً ولا بلداً للتطبيع مع العدو الإسرائيلي، ولن يكون في حالة سلام مع عدو قاتل يرتكب الإبادة الجماعية، وله أطماع دائمة وثابتة في أرضنا ومياهنا، ويريد أن يفلت بإجرامه وبوجوده غير الشرعي".

وأشار إلى أن "رفع راية الإمام الحسين، هو تجديد للعهد مع خط المقاومة، وإحياء لمدرسة كربلاء التي ستبقى خالدة في ضمير الأمة، حاملةً قيم الكرامة والحرية والرفض للذل والاحتلال".

 
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