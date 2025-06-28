الحكومة تستجيب لسؤال البستاني وتقدّم آلية لإخضاع المستفيدين من الدعم للتدقيق الجنائي

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أفاد للنائب ، بأنه "عطفاً على السؤال المقدّم للحكومة من حول عدم تنفيذ القانون الرقم 240 الصادر بتاريخ 16 2021، والمتعلق بإخضاع كل المستفيدين من الدعم الحكومي بالدولار أو ما يوازيه من عملات أجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي، قامت الحكومة في جلستها يوم الجمعة 27 حزيران 2025 بإقرار الآلية اللازمة التي سوف تعتمدها وزارتا المالية والعدل لتنفيذ القانون المذكور".وأشار البيان إلى أن "النائب أبدى ارتياحه لإستجابة الحكومة لسؤاله متمنياً ان يسلك قرارها الطريق الصحيح وبسرعة لكي ينفضح المستفيدون من الدعم بطريقة غير شرعية، والذين استنفذوا قسماً كبيراً من اموال المودعين وبالتالي تتم محاسبتهم واستعادة الأرباح الغير شرعية التي جنوها، ذلك انها من حق المودعين، وتعهّد البستاني بمواصلة الرقابة تنفيذ القرار".للاطلاع على نص قرار الحكومة الرجاء