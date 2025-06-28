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لبنان

إشكال وتضارب بين سوريين

Lebanon 24
28-06-2025 | 07:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال تطوّر إلى تضارب بين عدد من الشبان السوريين مقابل جامعة في طرابلس، بسبب خلاف حول وضع بسطة في المكان.
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وحضرت القوى الأمنية إلى المكان، بينما لم يُفدّ عن وقوع إصابات.
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