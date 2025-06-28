مفتي راشيا: دار الفتوى هي المرجعية المؤتمنة على الوطن

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شدد مفتي الشيخ وفيق حجازي على أن "ما قامت به دار في راشيا نموذج يحتذى به على مستوى الوطن للاستقرار والإنماء، لأننا أهل انتماء للوطن". وأعرب عن تقديره "لدور رؤساء بلديات قلعة الإستقلال وجبل الشيخ وجهودهم في خدمة المنطقة وأهلها"، معتبرا ان "دار الفتوى هي المرجعية المؤتمنة على الوطن".ونوه في غداء اقامه بلديات قلعة رئيس بلدية بكا ياسر خليل تكريما لمفتي راشيا ورؤساء بلديات الاتحاد وممثليهم بحضور النائب حسن مراد، بموقف نواب المنطقة وغسان وحسن مراد وأمبن عام " " الشيخ والسياسيين "لتفويضهم دار الفتوى في راشيا لرعاية الاتفاق الذي أدى الى تيسير انتخاب رئيس ونائب رئيس لاتحاد بلديات قلعة الإستقلال مداورة". ودعا جميع السياسيين الى "العمل من اجل مصلحة المنطقة انمائيا وخدماتيا والوقوف الى جانب البلديات وتيسير شؤونها في الوزارات والادارات ومؤسسات الدولة".وهنأ صاحب الدعوة بانتخابه رئيسا للاتحاد، معتبرا ان "هذا الخيار يؤكد متانة النسيج الإجتماعي والاخلاقي في هذه المنطقة بكل مكوناتها". وهنأ نائب عصام .، نوه خليل "بدور مفتي راشيا الجامع والمعبر عن حرصه على مصلحة المنطقة بكل اطيافها ومكوناتها، وبمرجعية دار الفتوى في راشيا باعتبارها دار الجميع".