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لبنان

مفتي راشيا: دار الفتوى هي المرجعية المؤتمنة على الوطن

Lebanon 24
28-06-2025 | 08:09
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شدد مفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي على أن "ما قامت به دار الفتوى في راشيا نموذج يحتذى به على مستوى الوطن للاستقرار والإنماء، لأننا أهل انتماء للوطن". وأعرب عن تقديره "لدور رؤساء بلديات قلعة الإستقلال وجبل الشيخ وجهودهم في خدمة المنطقة وأهلها"، معتبرا ان "دار الفتوى هي المرجعية المؤتمنة على الوطن".
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ونوه  في غداء اقامه رئيس اتحاد بلديات قلعة الاستقلال رئيس بلدية بكا ياسر خليل تكريما لمفتي راشيا ورؤساء  بلديات الاتحاد وممثليهم بحضور النائب حسن مراد، بموقف نواب المنطقة وائل ابو فاعور وغسان سكاف وحسن مراد وأمبن عام "تيار المستقبل" الشيخ احمد الحريري والسياسيين "لتفويضهم دار الفتوى في راشيا لرعاية الاتفاق الذي  أدى الى تيسير انتخاب رئيس ونائب رئيس لاتحاد بلديات قلعة الإستقلال مداورة". ودعا جميع السياسيين الى "العمل من اجل مصلحة المنطقة انمائيا وخدماتيا والوقوف الى جانب البلديات وتيسير شؤونها في الوزارات والادارات ومؤسسات الدولة".

وهنأ صاحب الدعوة بانتخابه رئيسا للاتحاد، معتبرا ان "هذا الخيار يؤكد متانة النسيج الإجتماعي والاخلاقي في هذه المنطقة  العزيزة بكل مكوناتها". وهنأ نائب رئيس الاتحاد عصام الهادي.

من جهته، نوه خليل "بدور مفتي راشيا الجامع والمعبر عن حرصه على مصلحة المنطقة بكل اطيافها ومكوناتها، وبمرجعية دار الفتوى في راشيا باعتبارها دار الجميع".
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