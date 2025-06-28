توزيع المهام في المجلس التنفيذي للاتحاد الوطني للفلاحين

Advertisement

انتخب للاتحاد الوطني للفلاحين الترشيشي رئيسًا، بحضور اعضاء التجمع واشراف ممثلة برئيس الدائرة خضر رفاعي. وبعد فوز المجلس التنفيذي بالتزكية جرى توزيع المهام على الشكل التالي: ابراهيم الترشيشي رئيسا، كابي طوني فرج ، عمر محمد صالح حاطوم مسؤول العلاقات الخارجية، الفرو امينا للسر، ميلاد يوسف حاطوم نائبا لامين السر، المصري امينا للصندوق ، سليمان سارة مسؤولا للاعلام، عادل احمد العمار مسؤول العلاقات العامة، محمد الترشيشي مسؤول العلاقات الاجتماعية والثقافية، ابو عثمان مسؤول النقابات والتعاونيات، هاني محسن جعفر عضو مستشار.انتخب هيئة التي تألفت من حنا دعيبس رئيسا، يوسف العرة نائبا للرئيس وميسر الميس امينا للسر.وفي ختام الجلسة تمت مناقشة عدد من الزراعية، وحضر جلسة الانتخاب رئيس نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في نعيم خليل رئيس تجار الخضار والفاكهة في عمر صلاح حاطوم وامين سر النقابة وجيه العموري .واكد الرئيس ابراهيم الترشيشي ان "الاولوية لتنشيط القطاع الزراعي والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون انطلاقة كل القطاعات الزراعية". وقال: "سننكب على دراسة مشاكل كل قطاع على حدى للوصول الى تصور واضح لرفعها الى المسؤولين والبدء على تخفيف معاناة المزارعين وسنعمل على التواصل مع النقابات الزراعية العربية والاوروبية للاستفادة من الخبرات الزراعية الخارجية والعمل على تخفيض الاكلاف الزراعية".