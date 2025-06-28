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لبنان

توزيع المهام في المجلس التنفيذي للاتحاد الوطني للفلاحين

Lebanon 24
28-06-2025 | 08:11
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انتخب المجلس التنفيذي للاتحاد الوطني للفلاحين ابراهيم الترشيشي رئيسًا، بحضور اعضاء التجمع واشراف وزارة العمل ممثلة برئيس الدائرة خضر رفاعي. وبعد فوز المجلس التنفيذي بالتزكية جرى توزيع المهام على الشكل التالي: ابراهيم الترشيشي رئيسا، كابي طوني فرج نائبا للرئيس، عمر محمد صالح حاطوم مسؤول العلاقات الخارجية، محمد حسن الفرو امينا للسر، ميلاد يوسف حاطوم نائبا لامين السر، علي حسن المصري امينا للصندوق ، سليمان سارة مسؤولا للاعلام، عادل احمد العمار مسؤول العلاقات العامة، محمد فواز الترشيشي مسؤول العلاقات الاجتماعية والثقافية، محمد خير ابو عثمان مسؤول النقابات والتعاونيات، هاني محسن جعفر عضو مستشار.
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انتخب هيئة مكتب المجلس التي تألفت من حنا دعيبس رئيسا، يوسف العرة نائبا للرئيس وميسر الميس امينا للسر.

وفي ختام الجلسة الانتخابية تمت مناقشة عدد من القضايا الزراعية، وحضر جلسة الانتخاب رئيس نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان نعيم خليل رئيس تجار الخضار والفاكهة في البقاع عمر صلاح حاطوم وامين سر النقابة وجيه العموري .

واكد الرئيس ابراهيم الترشيشي ان "الاولوية لتنشيط القطاع الزراعي والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون انطلاقة كل القطاعات الزراعية". وقال: "سننكب على دراسة مشاكل كل قطاع على حدى للوصول الى تصور واضح لرفعها الى المسؤولين والبدء على تخفيف معاناة المزارعين وسنعمل على التواصل مع النقابات الزراعية العربية والاوروبية للاستفادة من الخبرات الزراعية الخارجية والعمل على تخفيض الاكلاف الزراعية".
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