بالصور... ما الذي حدث في بلدة دير قانون النهر؟

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة سيارة في بلدة .

في المقابل، تحدثت مصادر عن إنفجار برميل معبأ بمادة "التنر"، خلف مبنى في البلدة، ما أدى إلى تضرّر عدد من السيارات واندلاع حريق.

ولم يُفدّ عن وقوع إصابات.