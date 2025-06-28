Advertisement

لبنان

بالصور... ما الذي حدث في بلدة دير قانون النهر؟

Lebanon 24
28-06-2025 | 08:13
A-
A+
Doc-P-1383956-638867206675498209.jpg
Doc-P-1383956-638867206675498209.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة سيارة في بلدة دير قانون النهر.
Advertisement
 
 
في المقابل، تحدثت مصادر عن إنفجار برميل معبأ بمادة "التنر"، خلف مبنى في البلدة، ما أدى إلى تضرّر عدد من السيارات واندلاع حريق.
 
 
ولم يُفدّ عن وقوع إصابات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": مسيّرة إسرائيلية تُحلق على علو متوسط في دير قانون النهر- قضاء صور
lebanon 24
28/06/2025 20:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان لائحة "التنمية والوفاء" في دير قانون النهر
lebanon 24
28/06/2025 20:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24
في دير قانون النهر... تجدد إشتباك الأهالي مع اليونيفيل وسط تدخل الجيش
lebanon 24
28/06/2025 20:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تسجيل حالات إختناق في صفوف الأهالي بعدما عمدت قوات اليونيفيل على رمي مواد مسيلة للدموع وإطلاق الرصاص باتجاههم داخل منطقة الحلوسية ــ دير قانون النهر
lebanon 24
28/06/2025 20:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:57 | 2025-06-28
12:49 | 2025-06-28
12:41 | 2025-06-28
12:36 | 2025-06-28
12:04 | 2025-06-28
11:47 | 2025-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24