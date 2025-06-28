بلدية زغرتا - اهدن تستنكر استمرار انقطاع المياه عن العقبة

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استنكرت بلدية - اهدن، في بيان، استمرار انقطاع مياه الشفة عن أهالي العقبة - زغرتا "والذي يحملهم أعباء شراء مياه الصهاريج بشكل مستدام اضافة الى حرمانهم من المياه".وأعلنت البلدية أنها "راجعت مراراً وتكراراً ادارة ومصلحة المياه في المنطقة وبشكل ملح، وتلقت وعوداً بحلول عملية لم تبصر النور بعد، في حين أن المطلوب حل نهائي وسريع، لان الانتظار يسدد ثمنه سكان العقبة فقط" .