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لبنان

بلدية زغرتا - اهدن تستنكر استمرار انقطاع المياه عن العقبة

Lebanon 24
28-06-2025 | 08:46
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استنكرت بلدية زغرتا - اهدن، في بيان، استمرار انقطاع مياه الشفة عن أهالي العقبة - زغرتا "والذي يحملهم أعباء شراء مياه الصهاريج بشكل مستدام اضافة الى حرمانهم من المياه".
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وأعلنت البلدية أنها "راجعت مراراً وتكراراً  ادارة مياه لبنان الشمالي ومصلحة المياه في المنطقة وبشكل ملح، وتلقت وعوداً بحلول عملية لم تبصر النور بعد، في حين أن المطلوب حل نهائي وسريع، لان الانتظار يسدد ثمنه سكان العقبة فقط" .
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