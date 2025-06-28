عون اتّصل بوزير الداخليّة معزيّاً باستشهاد المعاون الياس طوق

أجرى رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً بوزير الداخلية والبلديات العميد والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله وقدم لهما التعازي باستشهاد المعاون إلياس طوق الذي استشهد فجر اليوم خلال قيام قوة من المجموعة الخاصة Swat التابعة لوحدة بدهم منزل احد المطلوبين في شارع المئتين في .

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ونوّه بالعمل الأمني الذي قام به الشهيد وأفراد القوة الذين أصيب منهم ضابطان ورتيب متمنياً للشهيد ولذويه الصبر والعزاء، وللجرحى الشفاء العاجل.

وأشاد الرئيس عون بالجهود التي تقوم بها في مختلف وحداتها من أجل حفظ الأمن في البلاد والحد من الجريمة على أنواعها ومكافحة التهريب وكل ما يشكل خطراً على سلامة المواطنين، مؤكداً أن لا تساهل مع المخلين بالأمن والمطلوبين للعدالة.