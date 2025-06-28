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لبنان

سلام: المعاون أول الشهيد إلياس طوق وهب حياته صونا لأمن لبنان واستقراره

Lebanon 24
28-06-2025 | 08:49
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كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة "اكس": "المعاون أول الشهيد إلياس بهجات طوق، وهب حياته صونًا لأمن لبنان واستقراره.
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‏هو شهيد بشري، وشهيد طرابلس، وشهيد الوطن. ننحني أمام تضحيته، ونتوجه بأحرّ التعازي لعائلته الكريمة، ولمؤسسة قوى الأمن بقيادتها وكامل عناصرها. ‏وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى الأبطال".

وأرفق التدوينة بصورة للشهيد طوق.
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