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لبنان

"التقدمي" يُعزي الحجّار وعبدالله باستشهاد الياس طوق

Lebanon 24
28-06-2025 | 09:04
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صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:
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يتقدّم الحزب التقدمي الإشتراكي من وزير الداخلية العميد أحمد الحجّار، ومن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، بأحرّ التعازي باستشهاد المعاون أول الياس طوق الذي استُشهد خلال قيام قوة من المجموعة الخاصة SWAT، التابعة لوحدة الشرطة القضائية، بمداهمة أحد المطلوبين في شارع المئتين، طرابلس.

إنّ الحزب إذ يحيّي ويقدر تضحيات عناصر قوى الأمن، يشيد بما يبذلونه حمايةً للوطن والمواطن.
 
 
 
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