"التقدمي" يُعزي الحجّار وعبدالله باستشهاد الياس طوق

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صدر عن الإشتراكي البيان التالي:يتقدّم الحزب التقدمي الإشتراكي من العميد أحمد الحجّار، ومن لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، بأحرّ التعازي باستشهاد المعاون أول الياس طوق الذي استُشهد خلال قيام قوة من المجموعة الخاصة SWAT، التابعة لوحدة ، بمداهمة أحد المطلوبين في شارع المئتين، .إنّ الحزب إذ يحيّي ويقدر تضحيات عناصر قوى الأمن، يشيد بما يبذلونه حمايةً للوطن والمواطن.