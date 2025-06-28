شقير يحيّي موقف دريان الرافض لتهميش الطائفة السنية والاستيلاء على حقوقها

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حيا رئيس تجمع "كلنا " الوزير السابق موقف مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور ، الرافض لتهميش الطائفة السنية ومحاولة استضعافها والاستيلاء على حقوقها.واكد في تصريح ان كلام المفتي هو "موقف لبناني وطني ، لان استضعاف اي طائفة او تهميشها يضرب في الصميم وحدة اللبنانيين ويقوض مبادئ المواطنة الحقيقية" .ودعا الوزير شقير كافة المسؤولين إلى "أخذ كلام مفتي الجمهورية على انه جرس إنذار، وان تهميش حقوق أبناء الطائفة السنية في الإدارات والوزارات امر خطير لا يمكن القفز فوقه او تجاهله" ، معتبرا ان "الرهان لا يزال كبيرا على دور رئيس الجمهورية وعلى رئيس الحكومة الدكتور لمعالجة هذا الخلل الفاضح الذي يهدد التوازنات الدقيقة في البلاد، ويبدد الأمل ببناء دولة الحق والعدل والقانون، التي تتعامل مع كافة أبنائها على قدم المساواة" .وشدد الوزير شقير على ان "دار كانت وستبقى المرجعية الوطنية المدافعة عن كل اللبنانيين من جميع الطوائف والمذاهب والمناطق وخصوصا حقوق بيروت وأبنائها" .