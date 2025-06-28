مفتي راشيا: على السلطة أن تتحمل مسوؤليتها بأمانة وأن تنفذ مندرجات الدستور واتفاق الطائف

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اعتبر مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي "اننا نحتفل اليوم بسنة هجرية جديدة وواقعنا يتطلب منا عملا مضاعفا مستمرا لمواجهة التحديات والصعاب، ووطننا امانة في اعناقنا جميعا وعلينا أن نعمل لصالحه وأبنائه ومن الصالح فيه أن ينصف الناس ولا يهمش فريق على حساب آخر ولا مجموعة على حساب أخرى فمنطق الإلغاء والإقصاء ممجوج ومرفوض وعلى السلطة أن تتحمل مسوؤليتها بأمانة دونما محاباة وأن تنفذ مندرجات واتفاق ولا يمكن لهذا الوطن ان تقوم له قائمة إلا بوحدة القرار فيه سلما وحربا وتسليم السلاح فيه للدولة فقط وأن تكون العدالة فيه حقيقة والإنماء متوازنا كذلك".كلامه جاء خلال رعايته الاحتفال الديني المركزي الكبير الذي أقامته دار الفتوى في راشيا لمناسبة السنة الهجرية 1447 في باحة الدار في بلدة البيرة في حضور النائب ياسين ياسين، نواف التقي ممثلا النائب وائل ابو فاعور، الشيخ عاصم ممثلا مفتي زحلة الشيخ علي الغزاوي، مستشار للشؤون الدينية الشيخ علي الجناني، عضو المجلس المذهبي الدرزي السابق الشيخ أسعد سرحال، الشيخ بشير حماد والشيخ محمود الحلبي وشخصيات وفاعليات وحشد كبير من أهالي بلدة البيرة وقرى قضاء راشيا.وقال المفتي حجازي: "نلتقي اليوم في رحاب دار الأمة ومرجعيتها دار الفتوى في راشيا، في احتفال مركزي ديني رسمي كبير بسنة هجرية جديدة، غيرت عبر التاريخ مسارات حياة أمم وأنشأت حضارات لبناء الإنسان وكرامته، فنستلهم من خلال الهجرة دروسا لواقعنا واستشرافا لمستقبلنا، فنحن أمة لم نخلق عبثا بل لغاية وغايتنا في وجودنا وجودنا في ركب القيادة والسيادة والخلافة عن الله في الأرض، ويكفي أن نعلم ان الهجرة بمفهومها الشرعي في أحد تخصصاته هي ترك ما نهى الله عنه وفعل ما امر به الله تعالى لكنه كذلك تحمل في طياتها مفهوم الهجرة بالقلب كما بالجسد والمادة كما بالمعنى والروح، فليست هجرة النبي مجرد سرد لحدث بل تأسيس لعقد اجتماعي عقدي فكري تربوي روحي وحضاري، لم تكن فرارا من أذى ولا هروبا من تنكيل ولا ضعفا عن المواجهة ولا خوفا من الموت بل هي إيمان يرفض الذل والخضوع والخنوع والذل لسلطان القهر.. إنها عنوان لنا جميعا أننا لكي ننجح لا بد لنا من التعاون والتعاضد لنزلزل حصون الأنا ونقوض عروش الحقد ونحقق نصرة الحق ونحول بوصلة حياة الناس للخير والسعادة الهجرة غير منقطعة بهذا الفهم إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها".أضاف: "إننا بحاجة لفقه فلسفة تلك الهجرة لتحصين وحدتنا الداخلية واتفاق كلمتنا وترابط قلوبنا وتآلف أرواحنا وامتداد عملنا الإيجابي البناء لخدمة مجتمعنا بكل أطيافه ووطننا بكل أبنائه لنعكر الوطن بكل ذرة من ترابه ومائه وهواءه فهي بهذا لفهم حركة متجددة مستمرة وعامل من عوامل القوة والانفة ولن تنقطع حتى تنقطع التوبة فلنتقي حول اسمى الغايات ونتعاون لإنجاز أرقى التطلعات، فالهجرة توبة، والتوبة هجرة، وكلاهما انتقال من الخطأ والجمود والتخلف، إلى الصواب والوعي المتجدد والارتقاء، وانتقال من الرزيلة والهوى إلى الفضيلة والهدى، ومن الباطل الزائف إلى الحق الثابت الراسخ، كما أنها إيمان بالفكرة، وصدق في الدعوة، وجهاد حق تُبذل فيه الأرواح.هي إذن مصدر قوة لا ضعف فيها بل هي الألق عينه والتطلع لمستقبل واعد بكل أبعاده وآفاقه".وقال حجازي:يا راكبًا؛ والليلُ يعلكُ صمتَهُ والكُفرُ يكتبُ للخيانةِ مَحْضَراوعلى الفراشِ جَناحُ جبريلَ الذي ألقى إليك الوَحْيَ غضًّا مُزْهِراأسْرجتَ خيل الحقّ في غسقِ الدُّجَى وخَرجتَ والتاريخُ يُبصرُ ما جرىومررتَ من بين الرجالِ؛ كأنّهم خُشُبٌ؛ وسلّمتَ الأمانةَ حَيْدَراأحثُ التّرابَ على الرّؤوسِ ولا تخفْ فَعيونُ مَنْ رصدوا طريقَك لا ترىهُمُو أتقنوا مكرا؛ ولكن ما دروا عن مكر من خلق الوجودَ وقدّرايا مقبلًا والمسرجون هَواهُمُوا يتلفّتون إلى الوراء تذمّراأبصرتَ نورَ الحقّ بالقلبِ الذي أضحى نقيًّا مِنْ هواهُ مطهّراغَسَلَتْهُ في الطّسْتِ الكريمِ ملائكٌ حتى غدا أصفى وأنقى جوهراورحلتَ نحو الفجر؛ والليلُ الذي خلّفْتَ أمسى بالضلالةِ مُقفرودّعتَ مكةَ والفؤادُ يحبّها وتركتَ فيها الكفر يلعب ميْسِراوتركتَ ليلَ الشرك يأكلُ بعضُه بعضًا؛ وقد بَرِمَتْ به أمّ القُرىوحملتَ فجْرَكَ نحو طيبةَ ضاحكًا متألّقا متهلّلا مستبشراتسري فيهتف من قباءٍ هاتفٌ شَغَفًا؛ ويلقاك العقيقُ مكبّراهذي ثنيّاتُ الوداعِ تألّقتْ لمّا رأتْ ليلَ المدينةِ مُقمِراوتطيرُ بالأنصارِ فرحتُها؛ وقد نادى المنادي بالقدومِ وبشّراويجيءُ سلمانُ المحبُّ وقد روى لك وجهُه الحبّ الكبيرَ وصوّراسلمانُ فارسَ فرّ من نيرانها وأبى السجودَ لها وعافَ المُنكرالمّا رآك رأى السعادةَ كلّها قد أقبلتْ؛ ورأى الشقاءَ المُدبِرا.اختتم الإحتفال بتقديم درع تكريمية للشيخ المصري وتهنئة للشيخ محمد .