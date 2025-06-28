بشأن إستقبال المعاملات في مركز الكرنتينا... بيان من الأمن العام

صدر عن في البيان التالي:

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"عطفاً على بيانها السابق بتاريخ ١٧/٠٦/٢٠٢٥ ، تذكّر العام المواطنين والمقيمين في ، ان دائرة امن عام ستبدأ باستقبال المعاملات والمراجعات في مركزها الجديد في منطقة - الطريق العام - قبل فوج إطفاء بيروت، اعتبارا من صباح الاثنين الموافق في ٣٠ حزيران الجاري".