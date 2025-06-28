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لبنان

بشأن إستقبال المعاملات في مركز الكرنتينا... بيان من الأمن العام

Lebanon 24
28-06-2025 | 10:16
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"عطفاً على بيانها السابق بتاريخ ١٧/٠٦/٢٠٢٥ ، تذكّر المديرية العامة للأمن العام المواطنين والمقيمين في لبنان، ان دائرة امن عام بيروت ستبدأ باستقبال المعاملات والمراجعات في مركزها الجديد في منطقة الكرنتينا - الطريق العام - قبل فوج إطفاء بيروت، اعتبارا من صباح الاثنين الموافق في ٣٠ حزيران الجاري".
 
 
 
 
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