حاصباني: المجتمع الدولي يبحث عن فعل ملموس يعكس صدق الارادة اللبنانية بتنفيذ تعهداتها

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أكد نائب السابق النائب غسان حاصباني أنه "حيث لا توجد سيادة لا يوجد وطن ولا يوجد "، مشيراً الى ان "المجتمع الدولي يبحث عن فعل عملي وملموس يعكس صدق الارادة بتنفيذ تعهداتها بفرض السيادة وحصرية السلاح بيدها".وفي مقابلة مع إذاعة "الشرق"، شدّد على أن "المطلوب خارطة طريق تتضمن خطوات عملية وجدول زمني وما هو مطلوب ليس أموراً تعجيزية"، مضيفاً: "أي خطة كي تنفذ تتطلب خطوات عملية ومعايير لمراقبة تنفيذها ومراحل زمنية محددة".حاصباني ذكّر أن "اتفاق وقف إطلاق النار يتحدث عن سحب سلاح " " بدءا من جنوب الليطاني وليس إنتهاء به، وما شهدناه بالأمس من غارات هو جراء عدم سحب السلاح".تابع: "القرار بتنفيذ حصر السلاح يجب ان يتخذ من الحكومة مجتمعة، وإذا تخطى امر ما صلاحياتها يطرح على مجلس النواب، حيث ممثلو الشعب. الحكومة قادرة على ذلك وامس جرى بحث الامر، وكان هناك وعد من الرئيس نواف سلام بعقد جلسة تخصص لبحث حصرية السلاح بيد الدولة برئاسة رئيس الجمهورية. وزراء " " طالبوا بالمباشر على طاولة امس بقرار واضح من مجلس الوزراء ومعرفة أين أصبحت مقاربة السلاح، ما هي الخطوات العملية وما الجدول ".ورداً على سؤال، أجاب: "رسالة الموفد طوم براك لطيفة من حيث الشكل وقاسية من حيث المضمون. الرسالة بأن المنطقة تشهد تحولات غير مسبوقة وسريعة ولبنان إذا لم يتجاوب مع ذلك سيكون خارج طاولة صناعة القرار. اذا بقينا في مربع الانتظار سنخسر الفرص وسيكون لبنان دولة هامشية تابعة ولن تشارك بالقرار وربما هناك خطر ليس فقط على قدرة لبنان على التأثير بل على حجمه الجغرافي وشكله الحالي. للأسف ستترك الجهات الخارجية تقوم بالعمل المطلوب، لأن الدولة تتأخر عن انجاز سيادتها".كما ذكّر أن لبنان كان يلّزم للخارج حين كان يتلكأ عن القيام بمهامه عند كل إستحقاق جدي، مضيفاً: "في كل تاريخ لبنان كان التردد هو الموقف القاتل. بعضهم يعيب على "القوات اللبنانية" مطالبتها الدولة بفرض السيادة وحصرية السلاح ويتهمونها برفع السقوف. يطالبون بخفض التوقعات كي لا تكون الخيبات كبيرة. هذا يعكس ذهنيتهم وهذا معيب".وتناول حاصباني ملف إقتراع المغتربين، موضحاً أن "حق مشاركة المغتربين بإختيار النواب الـ ١٢٨ وتحديداً في مناطقهم ليس بانتخاب شكلي لنائب واحد عن قارة كبيرة لا علاقة له بها"، مضيفاً: "ما الرابط المشترك بين النواب الستة للاغتراب وما صحة تمثيلهم؟ الرئيس خاف من طرح قانون معجل مكرّر لتصحيح تمثيل المغتربين عبر إلغاء تخصيص ٦ مقاعد نيابية للاغتراب. خوفه نابع من أن تصويت المغتربين في مناطقهم لن يأتي لمصلحته ومصلحة "الثنائي" الشيعي. فطالما الرئيس حامي "الثنائي" ووجهه للشرق والغرب، فهو إذا يتحمل مسؤولية ما يقوم به "حزب الله" ومن معه".وتـابع: "الرئيس يخشى صوت اللبنانيين في الخارج لأنه حرّ ومتحرّر من الضغوط. إنهم بجزء كبير منهم تهجروا بسبب ممارسات من ذوي السلطة لسنوات عديدة. ليتوقع الرئيس بري ثورة من كل اللبنانيين في أنحاء العالم يوم الاثنين بالتزامن مع الجلسة التشريعية، لأنه يريد أن يخفت صوتهم. هو شخصياً يعمل على ذلك وليس هيئة المجلس، لأن ادراج قانون معجل مكرر لتصويت المغتربين لمناطقهم هو من صلاحيته".حاصباني الذي شدد على الحرص على نجاح عهد العماد جوزاف عون الذي يكنّ له كل الاحترام، قال: "اريد ان اذكر رئيس الجمهورية انه لم يعد قائد جيش بل أصبح رئيساً لجمهورية لبنان، وعليه أن يتعامل بندية مع الرؤساء الآخرين، لأن الرئيس بري إعتاد منذ اكثر من 30 عاماً على فرض إيقاعه على الرؤساء الاخرين".ورداً على سؤال، أجاب: "اي تداعيات مالية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية لمسألة عدم تسليم السلاح غير الشرعي سيتحمل مسؤوليتها مجلس الوزراء. عدم القيام بذلك رفع من منسوب القلق عند عدد كبير من القوى السياسية والوزراء. صفر ثقة من المجتمع الدولي بنا. إعتادوا عندنا على الرهان على الوقت والتباطؤ عله يأتي من يساعدنا ويمنحنا الأموال من دون أن نضطر للقيام بأي خطوات إصلاحية".تابع: "لا ثقة من المجتمع الدولي بجدوى مساعدتنا. فقط البنك الدولي قدم لنا قرضاً ب٢٥٠ مليون دولار، وهناك سلسلة قروض ستزيد عبئا على المواطن اللبناني وتأخذ أولوية على مساهمة الدولة في رد اموال المودعين. أذكّر ان تساهل البنك الدولي مع تمويل لبنان كان من أهم المتسببين بالانهيار، لأنه كان يمنح الأموال لسلطة لم تقم بالاصلاحات المطلوبة، ولا يسأل عن كيفية صرفها، فتقاعست السلطة عن الإصلاح. مشروع سد أكبر مثال على ذلك. هناك الملايين من الدولارات صرفت مثلاً على محطات تكرير المياه وهي لا تعمل. في هذه اللحظة كل المجتمع الدولي يرفض صرف أموال على لبنان ما لم ينجز الإصلاحات، لأن هذه الأموال ستهدر. الإصلاحات ليست وضع قوانين بل تنفيذها. خير دليل ان هناك قوانين إصلاحية عدة وضعت بالتزامن مع مؤتمرات باريس ١ و٢ و٣ ولكن لم تطبق".وختم حاصباني: "ما تقوم به الحكومة اليوم هو حركة إصلاحية ولكن بطيئة، أبرز خطواتها تشكيل الهيئات الناظمة الذي تأخر ٢٣ عاماً بعدما صدر القانون عام ٢٠٠٢".