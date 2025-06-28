بلدية صيدا: مؤسسة الثقافة والعلوم تنجز تنظيف الوسطيات على طول الكورنيش البحري

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تواصل مؤسسة الثقافة والعلوم في مبادرتها لكنس وتنظيف شوارع في مدينة صيدا، بالتعاون والتنسيق مع البلدية والدائرة الهندسية ولجنة الحدائق والوسطيات والشرطة البلدية.وفي هذا المجال، أنجزت فرق المؤسسة والمتطوعين تنظيف الوسطيات على طول البحري وصولا إلى مدينة الرئيس الرياضية (الملعب البلدي)، وذلك ضمن الجهود للحفاظ على صيدا نظيفة، وفي إطار مبادرة برنامج تعافي 2025 الممول من اليونيسيف بالشراكة مع جمعية إنيرا.