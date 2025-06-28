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لبنان

بلدية صيدا: مؤسسة الثقافة والعلوم تنجز تنظيف الوسطيات على طول الكورنيش البحري

Lebanon 24
28-06-2025 | 10:38
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تواصل مؤسسة الثقافة والعلوم في صيدا مبادرتها لكنس وتنظيف شوارع في مدينة صيدا، بالتعاون والتنسيق مع البلدية والدائرة الهندسية ولجنة الحدائق والوسطيات والشرطة البلدية.
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وفي هذا المجال، أنجزت فرق المؤسسة والمتطوعين تنظيف الوسطيات على طول الكورنيش البحري وصولا إلى مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية (الملعب البلدي)، وذلك ضمن الجهود للحفاظ على صيدا نظيفة، وفي إطار مبادرة برنامج تعافي 2025 الممول من اليونيسيف بالشراكة مع جمعية إنيرا.
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