جنبلاط عرض مع وفود بلدية واختيارية وأهلية احتياجات قراها ومناطقها

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التقى رئيس النائب تيمور وفودا بلدية واختيارية عرضت معه قضايا انمائية عامة واحتياجات القرى، ووفودا اهلية بحثت مطالبها الخدماتية، وذلك ضمن استقبالات السبت الأسبوعية في قصر المختارة، بحضور النواب: أكرم شهيب، ، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، وراجي ، النائب السابق علاء الدين ترو، أمين السر العام في ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.والتقى النائب جنبلاط لهذه الغاية، بلديات إقليم الخروب المهندس ماجد ترو.ومن ابرز الوفود التي زارت المختارة: في الباروك برئاسة فادي محمود الذي القى كلمة بالمناسبة، وفد من بلدة مرستي الشوف ضم المجلسين البلدي والاختياري مع مشايخ وفاعليات واهالي، وفد ضم المجلسين البلدي والاختياري في ديردوريت برئاسة رئيس البلدية شربل عبد النور، وفد من بلدة ميمس ضم مشايخ وفاعليات مع المجلسين البلدي والاختياري، وفد من المجلس البلدي في صوفر برئاسة وجيه شيّا، وفد من المجلس البلدي في دميت برئاسة اسعد غنّام ووفد من المجلس البلدي في بطمة برئاسة معن زين الدين، لشكره على التقديمات المستمرة للبلدة.واستمع جنبلاط الى مطالب اهالي من بلدة عيحا (راشيا)، والتقى مختار حارة بعاصير وليد القزي مع لجنة وقف مار الياس في البلدة، لدعوته الى المشاركة في قداس وصلاة تكريس الجدرانية الجديدة في 18 المقبل، والتقى ايضا وفدين من ادارتي مدرستي المشرفة الرسمية وتكميلية بعقلين الرسمية، لعرض واقع المدرستين ودعمهما، ووفدا من هيئة سيدات انماء كفرنبرخ لدعوته إلى نشاط صبحية في الاول من آب المقبل.واجتمع جنبلاط مع الأمانة العامة لمنظمة الشباب التقدمي، لاطلاعه على المشاريع والمخططات الجديدة خلال الصيف. وتلقى سلسلة من المراجعات من جمعيات وأندية وروابط بخصوص مشاريعها وأنشطتها.