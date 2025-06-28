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لبنان

آتية من لبنان... ماذا ضبطت السلطات السوريّة داخل سيارة؟

Lebanon 24
28-06-2025 | 10:45
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أفادت وزارة الداخلية السوريّة، عن ضبط 500 ألف حبة كبتاغون.
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وأشارت إلى أنّ حبات الكبتاغون ضُبِطَت في سيارة قادمة من لبنان.
 
 
 
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