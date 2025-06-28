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لبنان

تدابير سير وقطع لطرقات على جسر المطار.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
28-06-2025 | 11:33
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة، أنّه "ستقوم احدى الشركات بأعمال هدم وإزالة ركام أحد المباني المهدّمة والمحاذية لجسر المطار جرّاء العدوان الإسرائيلي، وذلك اعتباراً من الساعة7،00 صباحاً ولغاية الساعة14،00 من تاريخ 29-6-2025، وبسبب وجود مخاطر، وحفاظاً على السلامة العامة، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تدابير السير التالية طيلة فترة الأشغال:
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قطع الطريق امام السير الآتي من مستديرة الرحاب باتجاه طريق المطار وتحويله باتجاه جسر المطار – الغبيريشاتيلا.
قطع الطريق الفرعية امام السير الآتي من قَبل قاعة بلدية الغبيري الرياضية باتجاه جسر المطار وتحويله نحو طريق المطار القديم".
وطلبت من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظاً على السلامة العامة ومنعاً للازدحام.
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