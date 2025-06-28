تدابير سير وقطع لطرقات على جسر المطار.. إليكم التفاصيل

Advertisement

لقوى الأمـن الداخلي ـ العامـة، أنّه "ستقوم احدى الشركات بأعمال هدم وإزالة ركام أحد المباني المهدّمة والمحاذية لجسر جرّاء العدوان ، وذلك اعتباراً من الساعة7،00 صباحاً ولغاية الساعة14،00 من تاريخ 29-6-2025، وبسبب وجود مخاطر، وحفاظاً على السلامة العامة، ستتخذ ، تدابير السير التالية طيلة فترة الأشغال:قطع الطريق امام السير الآتي من مستديرة الرحاب باتجاه وتحويله باتجاه جسر المطار – – .قطع الطريق الفرعية امام السير الآتي من قَبل قاعة بلدية الغبيري الرياضية باتجاه جسر المطار وتحويله نحو ".