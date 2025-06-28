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لبنان

حادث مروّع على طريق الجنوب.. سيارات اصطدمت ببعضها

Lebanon 24
28-06-2025 | 11:47
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وقع حادث سير مروّع بين عددٍ من السيارات على أوتوستراد الناعمة باتجاه صيدا.
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وأسفر الحادث عن سقوط إصابات كما أدّى إلى زحمة سير في المكان.
 
 
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