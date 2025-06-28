في المطار.. ضبط 7 ملايين دولار هذا مصدرها!

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أفادت مصادر "الحدث" عن أنه تم ضبط سبعة ملايين دولار أميركي في ، كانت موضبة داخل حقائب سفر على متن رحلة آتية من إحدى .وبحسب المعلومات، فإن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن أصحاب الحقائب يحملون الجنسية .وأكّدت المصادر أنّ حاكم أمر بوضع المبلغ المضبوط بمطار في خزنة داخل ، كما وجه بمتابعة التحقيقات لتثبيت مصدر الأموال المضبوطة. (الحدث)