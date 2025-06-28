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لبنان

في المطار.. ضبط 7 ملايين دولار هذا مصدرها!

Lebanon 24
28-06-2025 | 12:36
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أفادت مصادر "الحدث" عن أنه تم ضبط سبعة ملايين دولار أميركي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، كانت موضبة داخل حقائب سفر على متن رحلة آتية من إحدى الدول الأفريقية.
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وبحسب المعلومات، فإن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن أصحاب الحقائب يحملون الجنسية اللبنانية

وأكّدت المصادر أنّ حاكم مصرف لبنان أمر بوضع المبلغ المضبوط بمطار بيروت في خزنة داخل البنك المركزي، كما وجه بمتابعة التحقيقات لتثبيت مصدر الأموال المضبوطة. (الحدث)
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