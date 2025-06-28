إشتباكات في بلدة لبنانية.. إطلاق نار وقذائف!

وقع إشكال كبير بين عائلتين في بلدة حورتعلا البقاعية، تطوّر إلى إطلاق نار واستعمال قذائف صاروخيّة.

وأسفر الإشكال عن سقوط جرحى تم نقلهم إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

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وعلى الأثر، حضرت قوة من الجيش إلى المنطقة وسط توتر يسود أرجاءها.