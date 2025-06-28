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لبنان

إشتباكات في بلدة لبنانية.. إطلاق نار وقذائف!

Lebanon 24
28-06-2025 | 12:41
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وقع إشكال كبير بين عائلتين في بلدة حورتعلا البقاعية، تطوّر إلى إطلاق نار واستعمال قذائف صاروخيّة.
 
وأسفر الإشكال عن سقوط جرحى تم نقلهم إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.
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وعلى الأثر، حضرت قوة من الجيش إلى المنطقة وسط توتر يسود أرجاءها.
 
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