شهيدان.. بيانٌ من "الصحة" عن غارة محرونة

أصدرت العامّة، اليوم السبت، بياناً أعلنت فيه استشهاد شخصين وإصابة شخصين آخرين بجروح، إثر استهداف طائرة مُسيرة إسرائيلية لدراجة نارية في بلدة محرونة - .

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وخلال ساعات المساء، استهدفت الطائرة الدراجة وذلك على طريق يربط محرونة ببلدة جويّا.