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لبنان

شهيدان.. بيانٌ من "الصحة" عن غارة محرونة

Lebanon 24
28-06-2025 | 12:49
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أصدرت وزارة الصحة العامّة، اليوم السبت، بياناً أعلنت فيه استشهاد شخصين وإصابة شخصين آخرين بجروح، إثر استهداف طائرة مُسيرة إسرائيلية لدراجة نارية في بلدة محرونة - جنوب لبنان.
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وخلال ساعات المساء، استهدفت الطائرة الإسرائيلية الدراجة وذلك على طريق يربط محرونة ببلدة جويّا.
 
 
 
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