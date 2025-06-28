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لبنان

اغتيال مسؤول في "حزب الله".. بيانٌ إسرائيلي يعلن هويته

Lebanon 24
28-06-2025 | 12:57
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أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، اغتيال اللبناني حسن محمد حمودي، مسؤول الصواريخ المُضادة للدروع في منطقة بنت جبيل في "حزب الله"، وذلك إبان غارة جوية استهدفته في بلدة كونين - جنوب لبنان.
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وزعم جيش العدو أنَّ حمودي قاد خلال الحرب الأخيرة بين لبنان وإسرائيل، العديد من عمليات إطلاق الصواريخ المُضادة للدروع باتجاه المُستوطنات الإسرائيليَّة.
 
 
 
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