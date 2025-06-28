اغتيال مسؤول في "حزب الله".. بيانٌ إسرائيلي يعلن هويته

أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، اغتيال ، مسؤول الصواريخ المُضادة للدروع في في " "، وذلك إبان غارة جوية استهدفته في بلدة - .

Advertisement

وزعم جيش العدو أنَّ حمودي قاد خلال الحرب الأخيرة بين وإسرائيل، العديد من عمليات إطلاق الصواريخ المُضادة للدروع باتجاه المُستوطنات الإسرائيليَّة.