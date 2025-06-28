عن "إنسحاب إسرائيل" من لبنان.. ماذا أعلن وزير الخارجية؟

قالَ والمُغتربين يوسف رجّي خلال مؤتمر "الطريق إلى الدولة" إنَّ " عاد إلى الخط الذي يجب أن يسير عليه، لكن المطلوب منه القيام بأمورٍ عديدة"، وأضاف: "نحنُ لا نطلب المال من إنّما علاقات جيّدة والدخول في شراكات موضوع السلاح يجب أن يُطرح على والأمر متوقف على رئيس الحكومة متى يضعه على جدول الأعمال".

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وتابع: "لا نريد من أحد أن يتدخل بشؤوننا الداخلية أو أن نتدخّل بشؤون وللمرة الأولى النظام الحالي في اعترف بلبنان كدولة ونتفاوض مع الجهات الدولية لعودة السوريين".

وأكمل: "لا علاقة لنا ببقاء النظام الحالي في ونريد أمراً واحادً هو احترام سيادة لبنان".

وفي ما خصَّ الاعتداءات على لبنان، قال رجّي: "نحاول بالديبلوماسيّة والصداقات إخراج من لبنان ولواشنطن مصلحة في إستقرار البلد عبر قيام دولة فاعلة وعدم تدخّل دول خارجيّة به".

ورداً على سؤال، قال: "يومياً هناك اعتداءات إسرائيلية.. فهل سنُصدر كل يوم بياناً جديداً إثر ذلك؟ هل هذه البيانات توقف الاعتداءات؟".

وأضاف: "الحكومة تقوم بكل ما يمكنها من أجل استقامة الأمور ويجب منحها بعض الوقت لأنّ هناك تراكم للأزمات".

وعن سحب السلاح الفلسطيني، قال رجّي: "هذا أمر تقني أمني عسكري محض".