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لبنان

عن "إنسحاب إسرائيل" من لبنان.. ماذا أعلن وزير الخارجية؟

Lebanon 24
28-06-2025 | 13:21
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قالَ وزير الخارجية والمُغتربين يوسف رجّي خلال مؤتمر "الطريق إلى الدولة" إنَّ "لبنان عاد إلى الخط الذي يجب أن يسير عليه، لكن المطلوب منه القيام بأمورٍ عديدة"، وأضاف: "نحنُ لا نطلب المال من الدول العربية إنّما علاقات جيّدة والدخول في شراكات موضوع السلاح يجب أن يُطرح على مجلس الوزراء والأمر متوقف على رئيس الحكومة نواف سلام متى يضعه على جدول الأعمال".
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وتابع: "لا نريد من أحد أن يتدخل بشؤوننا الداخلية أو أن نتدخّل بشؤون أي دولة وللمرة الأولى النظام الحالي في سوريا اعترف بلبنان كدولة ونتفاوض مع الجهات الدولية لعودة النازحين السوريين".
 
وأكمل: "لا علاقة لنا ببقاء النظام الحالي في إيران ونريد أمراً واحادً هو احترام سيادة لبنان".
 
وفي ما خصَّ الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، قال رجّي: "نحاول بالديبلوماسيّة والصداقات إخراج إسرائيل من لبنان ولواشنطن مصلحة في إستقرار البلد عبر قيام دولة فاعلة وعدم تدخّل دول خارجيّة به".
 
ورداً على سؤال، قال: "يومياً هناك اعتداءات إسرائيلية.. فهل سنُصدر كل يوم بياناً جديداً إثر ذلك؟ هل هذه البيانات توقف الاعتداءات؟".
 
وأضاف: "الحكومة تقوم بكل ما يمكنها من أجل استقامة الأمور ويجب منحها بعض الوقت لأنّ هناك تراكم للأزمات".
 
وعن سحب السلاح الفلسطيني، قال رجّي: "هذا أمر تقني أمني عسكري محض".
 
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