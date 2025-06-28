أوقف فوج حرس سيدتين هما (ف.ع) و (أ.ع) بالجرم المشهود، إثر تشكيلهما آخرين عصابة لممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية ضمن نطاق مدينة .

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وعلى الأثر، تم تسليم السيدتين إلى المراجع المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقهما.