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لبنان

شبكة "دعارة" في بيروت.. صورة لـ"متورطة"!

Lebanon 24
28-06-2025 | 13:24
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أوقف فوج حرس بلدية بيروت سيدتين هما (ف.ع) و (أ.ع) بالجرم المشهود، إثر تشكيلهما آخرين عصابة لممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية ضمن نطاق مدينة بيروت.
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وعلى الأثر، تم تسليم السيدتين إلى المراجع المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقهما.
 
 
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