مرقص: الحكومة هي صاحبة القرار الأخير في حصر سلاح "الحزب" بيد الدولة

قال بول مُرقص إنَّ " هي صاحبة القرار الأخير في حصر سلاح بيد الدولة".

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وفي حديثٍ عبر قناة "الحدث"، اليوم السبت، شدَّد على ضرورة الانسحاب الكامل من ، مؤكداً في الوقت نفسه أن "قرارات الحكومة لا تخضع لأي إملاءات".