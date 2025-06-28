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لبنان

مرقص: الحكومة هي صاحبة القرار الأخير في حصر سلاح "الحزب" بيد الدولة

Lebanon 24
28-06-2025 | 13:38
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قال وزير الإعلام بول مُرقص إنَّ "الحكومة اللبنانية هي صاحبة القرار الأخير في حصر سلاح حزب الله بيد الدولة".
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وفي حديثٍ عبر قناة "الحدث"، اليوم السبت، شدَّد مرقص على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان، مؤكداً في الوقت نفسه أن "قرارات الحكومة اللبنانية لا تخضع لأي إملاءات".
 
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