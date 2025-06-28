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لبنان

بشأن اختيار المرشحين لـ"النيابة".. هذا ما أعلنه "الوطني الحر"

Lebanon 24
28-06-2025 | 14:08
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صدر عن لجنة الإشراف على الاستطلاعات والتقييم في التيار الوطني الحر البيان التالي:
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"أوردت جريدة الاخبار مقالاً يتناول آلية اختيار المرشحات والمرشحين للانتخابات النيابية في التيار الوطني الحر. إن هذه الآلية الداخلية الخاصة بالتيار شفافة ويتبلّغ المعنيون بنتائجها بشكل مباشر، وهي محصورة بالمرشحين المنتسبين للتيار وليس الحلفاء. ما ورد في هذا المقال غير دقيق وفيه شيء من نسج خيال الكاتب فاقتضى التوضيح".
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