صدر عن على الاستطلاعات والتقييم في البيان التالي:

Advertisement

"أوردت جريدة الاخبار مقالاً يتناول آلية اختيار المرشحات والمرشحين للانتخابات النيابية في الحر. إن هذه الآلية الداخلية الخاصة بالتيار شفافة ويتبلّغ المعنيون بنتائجها بشكل مباشر، وهي محصورة بالمرشحين المنتسبين للتيار وليس الحلفاء. ما ورد في هذا المقال غير دقيق وفيه شيء من نسج خيال الكاتب فاقتضى التوضيح".